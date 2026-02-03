Иран предлага да намали обогатяването на уран до 20% срещу отстъпки от САЩ

Иран е готов да намали нивото на обогатяване на уран от 60% на 20%, ако Съединените щати направят съответни отстъпки. Това заяви Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей, в интервю за телевизия Ал Маядън.

„Нивото на обогатяване от 60% може да бъде намалено до 20%, ако те (САЩ) са загрижени, но трябва да платят за това", каза Шамхани.

По думите му Техеран се придържа към позицията, че обогатяването до 60% не е с военна цел, а служи като защитна мярка срещу „вражески заговори“ и като инструмент за натиск в бъдещи преговори.

Шамхани заяви още, че Иран в момента не разполага с точна информация за количеството обогатен уран, тъй като запасите са останали заровени под развалините на разрушени ядрени обекти.

„Количеството обогатен уран остава неизвестно, тъй като запасите са били заровени под развалини. В момента няма инициативи за извличането му, предвид свързаните с това рискове“, посочи той.

По тази причина, уточни Шамхани, се водят преговори с Международната агенция за атомна енергия – Международната агенция за атомна енергия – относно достъпа до засегнатите обекти и оценката на наличните количества.

През ноември 2025 г. иранският външен министър Абас Арагчи също заяви, че Техеран няма да извлича обогатен уран от развалините, докато не бъде постигнато споразумение с МААЕ.

Контекстът на изявленията е рязката ескалация през юни, когато в нощта на 13 юни Израел започна военна операция срещу Иран. По-малко от 24 часа по-късно Ислямската република отговори с ответни удари. Съединените щати се включиха девет дни по-късно, нанасяйки удари по иранските ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан.

На 23 юни Иран атакува американската военновъздушна база Ал Удейд в Катар, най-голямата база на САЩ в Близкия изток. Малко след това текущият президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се договорили за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.