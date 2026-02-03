Иран предлага да намали обогатяването на уран до 20% срещу отстъпки от САЩ

Иран е готов да намали нивото на обогатяване на уран от 60% на 20%, ако Съединените щати направят съответни отстъпки. Това заяви Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей, в интервю за телевизия Ал Маядън.
По думите му Техеран се придържа към позицията, че обогатяването до 60% не е с военна цел, а служи като защитна мярка срещу „вражески заговори“ и като инструмент за натиск в бъдещи преговори.
Шамхани заяви още, че Иран в момента не разполага с точна информация за количеството обогатен уран, тъй като запасите са останали заровени под развалините на разрушени ядрени обекти.
По тази причина, уточни Шамхани, се водят преговори с Международната агенция за атомна енергия – Международната агенция за атомна енергия – относно достъпа до засегнатите обекти и оценката на наличните количества.
През ноември 2025 г. иранският външен министър Абас Арагчи също заяви, че Техеран няма да извлича обогатен уран от развалините, докато не бъде постигнато споразумение с МААЕ.
Контекстът на изявленията е рязката ескалация през юни, когато в нощта на 13 юни Израел започна военна операция срещу Иран. По-малко от 24 часа по-късно Ислямската република отговори с ответни удари. Съединените щати се включиха девет дни по-късно, нанасяйки удари по иранските ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан.
На 23 юни Иран атакува американската военновъздушна база Ал Удейд в Катар, най-голямата база на САЩ в Близкия изток. Малко след това текущият президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се договорили за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.
