      вторник, 03.02.26
          Иран заяви готовност за преговори със САЩ в Истанбул още тази седмица

          3 февруари 2026 | 12:01
          Дамяна Караджова
          Иран е готов за преговори със Съединените щати, обяви външният министър на страната Абас Арагчи, след появилите се информации, че в петък двете държави могат да изпратят свои преговорни екипи в Истанбул.

          Очаква се основна тема на евентуалната среща да бъде ядрената програма на Техеран. Арагчи подчерта, че противниците на Иран вече се обръщат към дипломацията, въпреки че военноморските и въздушните сили на САЩ се струпват в региона заради възможен военен сценарий.

          Иранският президент Масуд Пезешкиан също коментира възможността за диалог, като подчерта, че преговорите със САЩ трябва да продължат, ако бъдат защитени националните интереси на страната.

          Иран предлага да намали обогатяването на уран до 20% срещу отстъпки от САЩ Иран предлага да намали обогатяването на уран до 20% срещу отстъпки от САЩ

          „Като взех предвид исканията на приятелски настроените страни от региона да отговорим на предложението на американския президент за преговори, дадох насоки на министъра на външните работи да подготви условията за справедливи и честни преговори, ако е налице обстановка, позволяваща да бъдат избегнати заплахи и неразумни очаквания“, заяви Пезешкиан в публикация в X.

          От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че вече се водят сериозни разговори с Иран и намекна за възможно споразумение, което би могло да предотврати военна намеса.

          Абас Арагчи допълни, че Техеран винаги е бил готов за диалог, стига той да се води при взаимно уважение и зачитане на националните интереси.

