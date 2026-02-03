Испания забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Испания се готви да въведе строга забрана за достъпа до социални медии за непълнолетни лица под 16-годишна възраст. Новината бе съобщена официално от испанския премиер Педро Санчес по време на Срещата на върха на правителствата по света, която се провежда в Дубай.

Като част от новите мерки, технологичните платформи ще бъдат задължени да интегрират ефективни системи за проверка на възрастта на потребителите, за да гарантират спазването на регулацията. Санчес бе категоричен в позицията си относно необходимостта от държавна намеса за защита на младото поколение.

„Нашите деца са уязвими в пространство, в което никога не е било предназначено да се справят сами… Няма да приемаме повече това“, заяви премиерът в своето обръщение. Той определи настоящата ситуация в интернет пространството като опасна среда за подрастващите, допълвайки: „Ще ги защитим от дигиталния Див Запад.“

Правителството на Испания планира да предприеме незабавни законодателни действия. Очаква се още през следващата седмица кабинетът да представи нов законопроект, който не само ограничава достъпа, но и цели да държи ръководителите на социалните мрежи отговорни за разпространението на незаконно съдържание в техните платформи.

Решението на Мадрид следва глобална тенденция за затягане на контрола върху дигиталното пространство. През декември Австралия записа името си в историята като първата държава, която наложи забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 години.

Действията на Испания се наблюдават внимателно от международната общност, като водещи европейски икономики, включително Великобритания и Франция, също обмислят въвеждането на подобни възрастови ограничения за достъп до онлайн платформи.