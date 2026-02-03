НА ЖИВО
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
          Война

          Израелската армия ликвидира четирима въоръжени радикали в северната част на Газа

          3 февруари 2026 | 03:10 50
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Израелската армия е ликвидирала четирима въоръжени радикали, които са представлявали непосредствена заплаха за войските ѝ в северната част на ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

          „Войските, действащи в северната част на ивицата Газа, идентифицираха четирима терористи, действащи близо до Жълтата линия. Терористите се приближиха до войските, представлявайки непосредствена заплаха. След като ги идентифицираха, войниците ликвидираха терористите и неутрализираха заплахата“, се казва в официалното изявление.

          От армията подчертават, че подразделенията ѝ остават разположени в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще продължат да реагират при всяка подобна ситуация.

          „Силите ще продължат да действат, за да елиминират всяка непосредствена заплаха“, отбелязват още от пресслужбата.

