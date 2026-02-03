Израелската армия ликвидира четирима въоръжени радикали в северната част на Газа

Израелската армия е ликвидирала четирима въоръжени радикали, които са представлявали непосредствена заплаха за войските ѝ в северната част на ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Израелските отбранителни сили.
От армията подчертават, че подразделенията ѝ остават разположени в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще продължат да реагират при всяка подобна ситуация.
