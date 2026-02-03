Изтребители на НАТО са ескортирали руски военни самолети седем пъти край Литва през януари

Изтребители на НАТО, разположени в литовската авиобаза Зокняй, са ескортирали руски военни самолети общо седем пъти през януари в близост до въздушното пространство на балтийската република, съобщи Министерството на отбраната на Литва.

„Първото ескортиране се е състояло на 5 януари. Впоследствие изтребителите са се издигали от един до три пъти седмично“, се посочва в официалното изявление. - Реклама -

Процедурата по въздушно ескортиране представлява рутинна мярка за наблюдение и идентификация. По данни на литовските власти НАТО е прилагало подобни действия 15 пъти през октомври, 11 пъти през ноември и 13 пъти през декември.

От Министерство на отбраната на Русия нееднократно заявяват, че руските военни полети до и от Калининградска област се извършват над неутрални води и в пълно съответствие с международните правила за въздушно пространство.

Балтийските държави нямат собствени изтребителни самолети, поради което въздушното им пространство се охранява от съюзници в рамките на мисията на НАТО. От 2004 г. насам изтребители на държави членки на алианса се разполагат на ротационен принцип в авиобаза Зокняй, а от 2014 г. втората част от мисията е базирана и в естонската авиобаза Емари.