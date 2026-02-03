НА ЖИВО
          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)

          Започват срещите на президента с парламентарните партии

          3 февруари 2026 | 10:56 560
          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)
          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)
          Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии във връзка с предстоящия избор на служебен министър-председател.

          Държавният глава проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС от 11:00 часа, а по-късно през деня – от 13:30 часа – и с представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

          От ГЕРБ пристигнаха председателят на парламента Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов.

          Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Петима от тях са заявили готовност да поемат поста:

          подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров,
          заместник-омбудсманът Мария Филипова,
          председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и
          заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Георги Проданов: Съветвам президента да избере жена за служебен премиер Георги Проданов: Съветвам президента да избере жена за служебен премиер

          Президентът коментира процедурата в неделя, подчертавайки ролята на парламента при определянето на възможните кандидати.

          „Изборът на следващия служебен министър-председател е избор на Народното събрание, защото те гласуваха всички тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата, и правилата, по които това да става“, заяви Йотова.

