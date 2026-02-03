Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)

Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии във връзка с предстоящия избор на служебен министър-председател.

Държавният глава проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС от 11:00 часа, а по-късно през деня – от 13:30 часа – и с представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

От ГЕРБ пристигнаха председателят на парламента Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Петима от тях са заявили готовност да поемат поста:

подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров,

заместник-омбудсманът Мария Филипова,

председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и

заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът коментира процедурата в неделя, подчертавайки ролята на парламента при определянето на възможните кандидати.