Йотова започва консултациите с парламентарните сили за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова стартира процедурата по провеждане на консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, свързана с назначаването на служебен министър-председател, съгласно разписаното в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

- Реклама -

Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ на ГЕРБ и ПП–ДБ за служебен премиер

В рамките на днешния ден държавният глава ще проведе срещи с представители на парламентарните сили в сградата на президентството на „Дондуков“ 2, като така се поставя началото на консултативния процес.

От 11.00 часа е насрочена среща с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а по-късно, от 13.30 часа, предстоят разговори с представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ – Евроком

Консултациите са част от конституционната процедура, чрез която се пристъпва към формиране на служебно правителство.