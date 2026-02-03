НА ЖИВО
          Йотова започва консултациите с парламентарните сили за служебен премиер

          Президентът Илияна Йотова стартира процедурата по провеждане на консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, свързана с назначаването на служебен министър-председател

          3 февруари 2026 | 07:15 160
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Президентът Илияна Йотова стартира процедурата по провеждане на консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, свързана с назначаването на служебен министър-председател, съгласно разписаното в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

          Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ на ГЕРБ и ПП–ДБ за служебен премиер

          В рамките на днешния ден държавният глава ще проведе срещи с представители на парламентарните сили в сградата на президентството на „Дондуков“ 2, като така се поставя началото на консултативния процес.

          От 11.00 часа е насрочена среща с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а по-късно, от 13.30 часа, предстоят разговори с представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

          Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ – Евроком

          Консултациите са част от конституционната процедура, чрез която се пристъпва към формиране на служебно правителство.

