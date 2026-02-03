Правителството на френския министър-председател Себастиен Лекорню успешно преодоля ключов вот на недоверие в парламента. Политическото напрежение ескалира, след като кабинетът използва специални правомощия, за да прокара закона за държавния бюджет, което отвори пътя за неговото окончателлно приемане.

- Реклама -

За да гарантира приемането на финансовата рамка, премиерът Лекорню се позова на своето конституционно право да наложи закона за разходите без гласуване от депутатите. Този решителен ход бе предприет с цел да се сложи край на продължаващия с месеци политически застой по отношение на правителствените разходи и разпределението на средствата в страната.

Силовото прокарване на бюджета предизвика остра реакция от страна на опозицията, което доведе до внасянето на две предложения за сваляне на правителството. Първото предложение, инициирано от крайната левица, вече беше отхвърлен тази вечер в пленарната зала. Очакванията са второто предложение, внесено от представителите на крайната десница, също да бъде отхвърлено, което ще затвърди позициите на кабинета и ще финализира бюджетната процедура.