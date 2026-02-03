НА ЖИВО
          Кая Калас: Създаването на общоевропейска армия е опасно за сигурността

          Изявлението бе направено по време на конференция по въпросите на сигурността в Норвегия

          3 февруари 2026 | 09:36
          Кая Калас
          Кая Калас
          Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас категорично отхвърли идеята за създаване на общоевропейска армия, определяйки подобен ход като потенциално опасен. Изявлението бе направено по време на конференция по въпросите на сигурността в Норвегия, където бяха обсъдени стратегическите предизвикателства пред Стария континент.

          Калас подчерта, че макар блокът да обмисля сериозно начини за гарантиране на собствената си сигурност без зависимост от помощта на САЩ, формирането на отделна армия не е правилното решение. Коментарите ѝ идват в момент на изострено геополитическо напрежение и търсене на работещи формули за европейската отбрана.

          Дискусиите за самостоятелна европейска военна структура бяха възобновени на фона на засиленото напрежение в рамките на НАТО. Повод за новите дебати станаха подновените заплахи на Доналд Тръмп през последните седмици, свързани с анексиране на Гренландия. Тези събития поставиха на дневен ред въпроса за единството на Алианса и готовността на Европа да реагира на външни предизвикателства.

          В рамките на форума участие взе и министър-председателят на Норвегия Йонас Стьоре. Той акцентира върху ключовата роля на страната си в северния фланг на отбраната, заявявайки, че Норвегия е „първата линия на отбрана срещу руските ядрени подводници“.

          Норвежкият премиер изрази подкрепа за по-дълбока интеграция в европейската отбрана, включваща съвместни покупки на оръжия и координирани операции. Въпреки това Стьоре беше категоричен, че тези процеси не бива да водят до дублиране на структури. Той настоя, че въпреки някои призиви за създаване на отделна европейска отбранителна организация, засилването на капацитета трябва да се случва изцяло в рамките на вече съществуващите структури на НАТО.

