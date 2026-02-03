НА ЖИВО
          Киберексперт след скандала със записите от салони в Бургас: Камерите много лесно могат да се хакват, разследват салон в Ямбол

          Всички вече имаме адвокати и ще си търсим правата., това е много унизително, споделят потърпевши

          Разследващите влизат в трети салон за красота, който има обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив, след като акция на МВР се проведе в козметичен салон в бургаския комплекс „Меден рудник“ след подаден сигнал за изтекли видеокадри с клиенти, които са били разпространявани в порнографски сайтове.

          Изобщо не съм видяла камерата. Нямам спомен да съм подписвала документ, в който да е споменато видеонаблюдението“, споделя потърпевша жена, заснета в козметичния салон в „Меден рудник“.

          „Моя приятелка ми изпрати линк към случилото се, а след това момиче изпрати линк към мой клип конкретно. След това три дни денонощно търсех в други сайтове и открих други мои клипове в различен сайт“, каза още тя.

          Друга жена разказва: „Открих видео на моя близка приятелка, даже не знаех как да ѝ го кажа, защото е семейна с дете.”

          Всички вече имаме адвокати и ще си търсим правата. Това е много унизително. Моя приятелка ме намери в сайт”, допълва трета потърпевша пред Нова тв.

          Категорично могат да се хакнат лесно от експерт. Ако си в същата мрежа, в която работи камерата, и си успял да се сдобиеш с нейната парола, е въпрос на време да намериш записващо устройство“, каза още той.

          Поставянето на камера, насочена към хората, е съвсем съзнателен избор, няма общо с охранителна дейност. От друга страна, трудно е да се допусне, че собствениците сами са инсталирали камерите, тоест са използвали услугите на външна фирма“, категоричен е Иванов.

          Политика

          Ще издържи ли ЕС на сметката от 800 млрд. евро за Украйна?

          Георги Петров -
          Европейският съюз се намира пред стратегически кръстопът, който може да определи бъдещето на общността за десетилетия напред. Въпросът за възстановяването и ускореното присъединяване на...
          Други

          Бури и наводнения нанесоха сериозни щети в Гърция, транспортът и цели райони останаха блокирани

          Десислава Димитрова -
          Тежкото време в Гърция причини сериозни щети в различни части на страната, като предизвика наводнения, свлачища и транспортни затруднения.
          Общество

          Втори учебен срок започва днес за всички ученици в страната

          Десислава Димитрова -
          Според публикувания от МОН график, вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от първи до 12-и клас в страната.
