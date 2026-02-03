Киберексперт след скандала със записите от салони в Бургас: Камерите много лесно могат да се хакват, разследват салон в Ямбол

Разследващите влизат в трети салон за красота, който има обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив, след като акция на МВР се проведе в козметичен салон в бургаския комплекс „Меден рудник“ след подаден сигнал за изтекли видеокадри с клиенти, които са били разпространявани в порнографски сайтове.

„Изобщо не съм видяла камерата. Нямам спомен да съм подписвала документ, в който да е споменато видеонаблюдението“, споделя потърпевша жена, заснета в козметичния салон в „Меден рудник“.

„Моя приятелка ми изпрати линк към случилото се, а след това момиче изпрати линк към мой клип конкретно. След това три дни денонощно търсех в други сайтове и открих други мои клипове в различен сайт“, каза още тя.

Друга жена разказва: „Открих видео на моя близка приятелка, даже не знаех как да ѝ го кажа, защото е семейна с дете.”

„Всички вече имаме адвокати и ще си търсим правата. Това е много унизително. Моя приятелка ме намери в сайт”, допълва трета потърпевша пред Нова тв.

Категорично могат да се хакнат лесно от експерт. Ако си в същата мрежа, в която работи камерата, и си успял да се сдобиеш с нейната парола, е въпрос на време да намериш записващо устройство“, каза още той.

„Поставянето на камера, насочена към хората, е съвсем съзнателен избор, няма общо с охранителна дейност. От друга страна, трудно е да се допусне, че собствениците сами са инсталирали камерите, тоест са използвали услугите на външна фирма“, категоричен е Иванов.