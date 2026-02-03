Китайска компания за електрически автобуси проучва пазара в България

3 февруари 2026 | 13:03
18
Представители на китайската автомобилна индустрия разглеждат възможностите за разширяване на дейността си в България, като фокусът пада върху сектора на електрическата мобилност. Компанията Martinger Industrial Technology (Tianjin) е започнала проучване на българския пазар с намерението да реализира доставки на електрически автобуси и специализирано оборудване за тях.
- Реклама -
Намеренията на дружеството бяха обсъдени по време на работна среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Изпълнителният директор на китайската фирма Ли Юан разговаря със заместник-председателя на Палатата д-р Васил Тодоров. В дискусията се включи и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България“. По време на разговорите Ли Юан подчерта дългогодишния си опит в сектора, отбелязвайки, че работи в сферата на автомобилната индустрия от 28 години.
Основна тема на разговорите бе потенциалът за навлизане на китайските електрически превозни средства у нас. Арх. Станиславов запозна гостите със спецификите на автомобилния пазар в страната и очерта възможностите за чуждестранни инвестиции в сектора, който през последните години бележи устойчиво развитие.
От страна на домакините д-р Васил Тодоров представи ролята на БТПП като работодателска организация и предимствата на нейния единен доброволен търговски регистър.
Беше акцентирано върху икономическата рамка в България, която остава привлекателна за външните инвеститори благодарение на предвидимата данъчна система.
Тодоров подчерта наличието на 10 процента плосък данък върху доходите и корпоративната печалба, както и съществуващите насърчителни мерки за инвестиции.
Посещението на китайската делегация е пряко следствие от засиления двустранен интерес в сектора. То идва като продължение на мащабния бизнес форум „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“, който се проведе на 26 ноември 2025 г.
Събитието, организирано със съдействието на Посолството на Китайската народна република, събра над 50 компании от двете държави, търсещи нови партньорства.
Представители на китайската автомобилна индустрия разглеждат възможностите за разширяване на дейността си в България, като фокусът пада върху сектора на електрическата мобилност. Компанията Martinger Industrial Technology (Tianjin) е започнала проучване на българския пазар с намерението да реализира доставки на електрически автобуси и специализирано оборудване за тях.
- Реклама -
Намеренията на дружеството бяха обсъдени по време на работна среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Изпълнителният директор на китайската фирма Ли Юан разговаря със заместник-председателя на Палатата д-р Васил Тодоров. В дискусията се включи и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България“. По време на разговорите Ли Юан подчерта дългогодишния си опит в сектора, отбелязвайки, че работи в сферата на автомобилната индустрия от 28 години.
Основна тема на разговорите бе потенциалът за навлизане на китайските електрически превозни средства у нас. Арх. Станиславов запозна гостите със спецификите на автомобилния пазар в страната и очерта възможностите за чуждестранни инвестиции в сектора, който през последните години бележи устойчиво развитие.
От страна на домакините д-р Васил Тодоров представи ролята на БТПП като работодателска организация и предимствата на нейния единен доброволен търговски регистър.
Беше акцентирано върху икономическата рамка в България, която остава привлекателна за външните инвеститори благодарение на предвидимата данъчна система.
Тодоров подчерта наличието на 10 процента плосък данък върху доходите и корпоративната печалба, както и съществуващите насърчителни мерки за инвестиции.
Посещението на китайската делегация е пряко следствие от засиления двустранен интерес в сектора. То идва като продължение на мащабния бизнес форум „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“, който се проведе на 26 ноември 2025 г.
Събитието, организирано със съдействието на Посолството на Китайската народна република, събра над 50 компании от двете държави, търсещи нови партньорства.