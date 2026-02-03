Китайска компания за електрически автобуси проучва пазара в България

Представители на китайската автомобилна индустрия разглеждат възможностите за разширяване на дейността си в България, като фокусът пада върху сектора на електрическата мобилност. Компанията Martinger Industrial Technology (Tianjin) е започнала проучване на българския пазар с намерението да реализира доставки на електрически автобуси и специализирано оборудване за тях.

Намеренията на дружеството бяха обсъдени по време на работна среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Изпълнителният директор на китайската фирма Ли Юан разговаря със заместник-председателя на Палатата д-р Васил Тодоров. В дискусията се включи и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България“. По време на разговорите Ли Юан подчерта дългогодишния си опит в сектора, отбелязвайки, че работи в сферата на автомобилната индустрия от 28 години.

Основна тема на разговорите бе потенциалът за навлизане на китайските електрически превозни средства у нас. Арх. Станиславов запозна гостите със спецификите на автомобилния пазар в страната и очерта възможностите за чуждестранни инвестиции в сектора, който през последните години бележи устойчиво развитие.

От страна на домакините д-р Васил Тодоров представи ролята на БТПП като работодателска организация и предимствата на нейния единен доброволен търговски регистър.

Беше акцентирано върху икономическата рамка в България, която остава привлекателна за външните инвеститори благодарение на предвидимата данъчна система.

Тодоров подчерта наличието на 10 процента плосък данък върху доходите и корпоративната печалба, както и съществуващите насърчителни мерки за инвестиции.

Посещението на китайската делегация е пряко следствие от засиления двустранен интерес в сектора. То идва като продължение на мащабния бизнес форум „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“, който се проведе на 26 ноември 2025 г.

Събитието, организирано със съдействието на Посолството на Китайската народна република, събра над 50 компании от двете държави, търсещи нови партньорства.