Кметът на Гинци с разказ за трагедията край „Петрохан“: Три тела, оръжия и нов пожар след огледа на изгорялата хижа

Около 14:00 часа кметът на село Гинци Георги Тодоров е получил обаждане от началника на полицията, че в района на бившата хижа „Петрохан“ са открити три тела, като му е било съобщено да бъде в готовност да посети мястото. По думите му, първоначално в обекта са влезли екипи на ДАНС, а след това и криминалисти от София.

В изгорялата сграда били намерени три трупа, подредени един до друг и застреляни, като кметът ги разпознал, тъй като неведнъж е разговарял с хората, живели в хижата. Все още няма яснота дали е имало и други хора в сградата.

Пред Нова телевизия Тодоров разказва, че на място са открити оръжия и гилзи, като у загиналите са намерени три пистолета, а под едно от телата – карабина. При огледа станало ясно, че единият мъж е с обгоряла брада, а на друг са били изгорели дрехите на гърба.

По думите му разследващите не могат категорично да кажат дали става дума за самоубийство или убийство, но до телата имало празни гилзи, а в сградата се е съхранявало голямо количество оръжие. И тримата мъже са били простреляни в главата, а в пожара са загинали и кучета. След приключване на огледа сградата отново се е възпламенила, което наложило пожарната да се намеси повторно.

Кметът посочва още, че мъжете са живеели постоянно в хижата, като твърдели, че пазят гората и природата. Според него обаче те спирали хора, забранявали им да берат боровинки или да обработват ливадите си, искали лични карти, а на забележките му реагирали трудно. На различни места били поставили камери и дронове, а дори заградили пътеката от връх Ком към Емине, докато не били принудени да премахнат огражденията. В хижата не допускали външни хора.

По думите му служители на Министерството на земеделието също посещавали района, но настоявали той да ги придружава, защото се страхували да влязат сами.

Според информацията в хижата са живеели около десет души, но никой в района не е знаел с какво точно се занимават.

Тодоров допълва, че лично е познавал един от мъжете – Иво, като дори го предупредил, че средата там не е подходяща за него, защото имал съмнения относно дейността на групата.