Конгресът на САЩ придвижва закон за финансиране, целта е край на правителствения shutdown

Конгресът на САЩ гласува законопроект за разходи, който трябва да сложи край на спирането на работата на федералното правителство. Документът беше одобрен от комисия на Камарата на представителите късно в понеделник.

Така нареченият shutdown настъпи след провал в преговорите за разходите, на фона на напрежението сред демократите след убийството на двама американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис. Случаят блокира разговорите за допълнително финансиране на Министерството на вътрешната сигурност.

Още в края на миналата седмица Сенатът прие пакет от мерки, с който се финансират повечето федерални агенции до септември, както и двуседмична временна мярка, която да гарантира функционирането на министерството. Паралелно Белият дом и Конгресът продължават преговорите по политиката за прилагане на имиграционното законодателство.

Спирането на работата на правителството води до замразяване на финансирането за несъществени федерални дейности, което принуждава агенциите да прекратят част от услугите, да пускат служители в неплатен отпуск или да ги задължават да работят без възнаграждение.

В понеделник вечерта Комисията по правилата на Камарата на представителите реши да придвижи пакета към пълно гласуване, което се очаква да се проведе днес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи за бързото приемане на законопроекта, който ще позволи възстановяване на частично спряното финансиране.

„Работя усърдно с председателя Майк Джонсън, за да гарантирам, че настоящото споразумение за финансиране, което Сенатът одобри миналата седмица, ще бъде прието от Камарата на представителите и ще стигне до бюрото ми, за да мога да го подпиша незабавно. Трябва да поддържаме правителството, така че то да функционира. И се надявам, че всички републиканци и демократи ще се присъединят към мен в подкрепа на този законопроект“, написа американският лидер в Truth Social.

Президентът се противопостави на промени в текста на законопроекта.

„Ще работим, за да разрешим повдигнатите въпроси, но не можем да позволим още едно продължително, безсмислено спиране на работата на правителството. То причинява значителни щети на страната ни“, добави той.

В полунощ на 31 януари правителството на САЩ спря дейността си поради липса на финансиране. При предишен подобен случай през есента на 2025 година shutdown продължи 43 дни – от 1 октомври до 12 ноември.