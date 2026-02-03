Кремъл официално обяви, че не разполага с информация за промяна в енергийната политика на Индия спрямо Русия. Изявлението идва като реакция на съобщенията за ново търговско разбирателство между Вашингтон и Ню Делхи, анонсирано от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В Москва не са получавали никакви индикации, че индийската страна възнамерява да преустанови закупуването на руски петрол. Темата стана актуална след коментарите на американския държавен глава относно преговорите му с индийския премиер.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира ситуацията пред медиите, подчертавайки липсата на официална комуникация по темата от страна на индийските партньори. „Засега не сме чули никакви изявления от Ню Делхи по този въпрос“, заяви прессекретарят на руския президент.

Коментарът на Песков бе провокиран от изявление на Доналд Тръмп, направено ден по-рано. Американският президент съобщи, че по време на разговорите им министър-председателят на Индия Нарендра Моди е дал обещание страната му да спре вноса на петрол от Русия. Според думите на Тръмп, този ход е част от по-широка договореност, която включва облекчаване на митата за индийски стоки.