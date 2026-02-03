Кристиано Роналдо планира бягство от Ал Насър, ето причината

В договора на Кристиано Роналдо съществува клауза, която му позволява да напусне Ал Насър още през юни тази година, въпреки че договорът му е до 2027-а.

Това разкри Педро Соуса, главен редактор на португалския вестник „Рекорд“.



„Тази подробност е доста интересна, тъй като досега се смяташе, че португалецът е обвързан със саудитския проект до края на договора си без реална възможност за маневриране“, пише изданието.

За саудитската лига това е огромна заплаха, тъй като Роналдо е лицето на целия проект – играчът, който символизира глобалния пробив на първенството и привлече след себе си вълна от звезди.

В последните дни кризата около Кристиано придоби още по-големи размери. Ветеранът, който вдругиден ще стане на 41, протестира срещу управлението на лигата и това на неговия Ал Насър.

Роналдо не взе участие в последния мач на отбора си, въпреки че е здрав като бик. Отсъствието му от групата е част от битката, която 40-годишният нападател води срещу Публичния инвестиционен фонд, дърпащ конците в Ал Насър.



„Кристиано сериозно обмисля бягство от клуба“, пишат още в родината му.