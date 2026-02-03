НА ЖИВО
          Лай Чинг-те: Бъдещето на Тайван е с демократичните партньори, а не с Китай

          „Искаме ли да продължим да си сътрудничим със САЩ, Япония, Европа и други съюзнически държави или отново да се обвържем с Китай!?“

          3 февруари 2026 | 10:38 170
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Стратегическото бъдеще на Тайван зависи от задълбочаването на икономическите и търговските връзки с демократичните държави, а не от обръщането към Китай. Тази ясна позиция изрази президентът на страната Лай Чинг-те, очертавайки курса на острова на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

          Коментарите на държавния глава идват непосредствено след ключови разговори между високопоставени представители на Тайван и Съединените щати, проведени през изминалата седмица. Фокусът на дискусиите бе поставен върху стратегическото сътрудничество в сферата на високите технологии, включително изкуствения интелект и производството на дронове. В резултат на срещата двете страни подписаха важни документи, гарантиращи икономическата сигурност и укрепването на веригите за доставки.

          Особен акцент бе поставен върху инициативата „Pax Silica“, ръководена от Вашингтон, която цели защита на ключовите технологии от влиянието на Пекин. Китай, който разглежда Тайван като своя територия, остава основен стратегически съперник в региона.

          „Тайван е на правилния икономически път и крачи уверено на световната сцена. Тайван има както капацитета, така и увереността да работи със своите демократични партньори, за да ръководи следващото поколение на просперитет“, заяви категорично Лай Чинг-те.

          Изявлението на президента съвпада с посещение на представители на основната опозиционна партия на острова в Пекин. Лай Чинг-те коментира тази визита, отбелязвайки, че опозицията има право на свои собствени позиции, но постави фундаментален въпрос пред обществото относно посоката на развитие на страната.

          „Искаме ли да продължим да си сътрудничим със САЩ, Япония, Европа и други съюзнически държави или отново да се обвържем с Китай?“, попита риторично тайванският лидер.

          Отношенията между текущата администрация в Тайпе и Пекин остават замразени, като китайските власти отказват диалог с Лай Чинг-те, определяйки го като „сепаратист“. Позицията на тайванския президент остава непроменена – само народът на Тайван има правото да решава своето бъдеще.

          На фона на дипломатическите совалки, напрежението в региона се усеща и във военен аспект. Тайван продължава да поддържа своята отбранителна готовност, като рутинно провежда военни учения за отблъскване на потенциално нападение по море, особено в периода преди празника на Лунната Нова година.

