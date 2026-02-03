Напрежението в редиците на Българската социалистическа партия (БСП) нараства в навечерието на ключовия конгрес, който трябва да определи бъдещата посока на лявото политическо пространство. Основната интрига се завърта около избора на нов лидер, като вече се оформят ясно изразени кандидатури както от централното ръководство, така и от местните структури.

Борислав Гуцанов, който изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в оставка, потвърди участието си в надпреварата по време на посещение в Пазарджик. Той подчерта критичната важност на предстоящия форум за бъдещето на организацията.

„Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си“, заяви категорично Гуцанов пред журналисти. Според него страната има остра нужда от стабилна социална алтернатива. „Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП“, допълни той, потвърждавайки амбицията си да оглави столетницата.

Успоредно с изявленията на Гуцанов, процесите в местните структури показват разнопосочни нагласи. Общинската организация на социалистите във Велико Търново официално декларира подкрепата си за Крум Зарков. Новината бе съобщена от местния лидер Михаил Михалев след проведено заседание на общинската конференция.

Зарков печели убедително доверието на търновските социалисти с 25 номинации за председател на партията. Конференцията в старопрестолния град е излъчила и други имена, макар и с по-малка подкрепа, сред които са Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. В списъка с обсъждани имена фигурират също Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Освен вътрешнопартийните избори, социалистите се подготвят активно и за предстоящия вот за 52-рото Народно събрание. Великотърновската структура вече е номинирала деветима кандидати за депутатските листи.

С най-високо доверие се ползват областният председател Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева. Като стратегически ход в по-широк политически план, БСП затвърждава и подкрепата си за президентската институция, като партията ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент.