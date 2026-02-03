НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Марин Петков: Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“! Само Левски!

          Офанзивният футболист се обърна към феновете на "сините" след трансфера си в Саудитска Арабия

          3 февруари 2026 | 09:20 70
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Пожелавам си в края на сезона отборът да спечели всички възможни купи и заедно да се радваме. Само Левски!“, обяви Марин Петков след трансфера си в Саудитска Арабия.

          - Реклама -

          Както стана ясно през вчерашния ден, футболистът на „сините“ бе продаден на местния Ал Тавун. По-късно вечерна новината бе потвърдена и от двата клуба.

          „Дойдох в Левски на 11 години. Благодаря на всички треньори в школата, които са помогнали за моето развитие. Благодаря на всеки един, който е помогнал за моето развитие и като човек – от треньорите до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които ми дадоха шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме. За мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден отново да се видим. Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“!“, каза още Петков в своето видеообръщение.

          Неговият договор с Ал Тавун ще е за 2,5 години, с опция за удължаване за още един сезон, обявиха от новия му тим. 

          В Саудитска Арабия Марин Петков ще има възможност да се изправи срещу някои от най-големите звезди на световния футбол като Кристиано Роналдо, Карим Бензема и Садио Мане. Ал-Тавун не е сред клубовете, които разполагат с големи имена и харчат огромни суми, но представянето на тима този сезон е отлично. 

          От Левски благодариха на национала: „Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“

          Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия.

          За Левски той записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година.

          С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола. 

          „Пожелавам си в края на сезона отборът да спечели всички възможни купи и заедно да се радваме. Само Левски!“, обяви Марин Петков след трансфера си в Саудитска Арабия.

          - Реклама -

          Както стана ясно през вчерашния ден, футболистът на „сините“ бе продаден на местния Ал Тавун. По-късно вечерна новината бе потвърдена и от двата клуба.

          „Дойдох в Левски на 11 години. Благодаря на всички треньори в школата, които са помогнали за моето развитие. Благодаря на всеки един, който е помогнал за моето развитие и като човек – от треньорите до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които ми дадоха шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме. За мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден отново да се видим. Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“!“, каза още Петков в своето видеообръщение.

          Неговият договор с Ал Тавун ще е за 2,5 години, с опция за удължаване за още един сезон, обявиха от новия му тим. 

          В Саудитска Арабия Марин Петков ще има възможност да се изправи срещу някои от най-големите звезди на световния футбол като Кристиано Роналдо, Карим Бензема и Садио Мане. Ал-Тавун не е сред клубовете, които разполагат с големи имена и харчат огромни суми, но представянето на тима този сезон е отлично. 

          От Левски благодариха на национала: „Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“

          Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия.

          За Левски той записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година.

          С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Виктория Радева с отлично представяне на турнира Tata Steel

          Десислава Димитрова -
          Българската шахматистка Виктория Радева постигна силно представяне в рапид турнира, проведен на 30 януари във Вайк ан зее, Нидерландия, като се нареди сред водещите състезатели в крайното класиране.
          Спорт

          Майорка разгроми Севиля с 4:1 

          Станимир Бакалов -
          Майорка разгроми Севиля с 4:1 в мач от 22-ия кръг на Ла Лига и по този начин събра 24 точки, с които излезе на...
          Спорт

          Удинезе победи Рома с 1:0

          Станимир Бакалов -
          Удинезе победи Рома с 1:0 в домакинството си от 23-тия кръг на Серия "А". Юрген Екеленкамп порази вратата на съперника в 49-ата минутаот фаул...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions