Марин Петков: Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“! Само Левски!

„Пожелавам си в края на сезона отборът да спечели всички възможни купи и заедно да се радваме. Само Левски!“, обяви Марин Петков след трансфера си в Саудитска Арабия.

Както стана ясно през вчерашния ден, футболистът на „сините“ бе продаден на местния Ал Тавун. По-късно вечерна новината бе потвърдена и от двата клуба.

„Дойдох в Левски на 11 години. Благодаря на всички треньори в школата, които са помогнали за моето развитие. Благодаря на всеки един, който е помогнал за моето развитие и като човек – от треньорите до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които ми дадоха шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме. За мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден отново да се видим. Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“!“, каза още Петков в своето видеообръщение.

Неговият договор с Ал Тавун ще е за 2,5 години, с опция за удължаване за още един сезон, обявиха от новия му тим.

В Саудитска Арабия Марин Петков ще има възможност да се изправи срещу някои от най-големите звезди на световния футбол като Кристиано Роналдо, Карим Бензема и Садио Мане. Ал-Тавун не е сред клубовете, които разполагат с големи имена и харчат огромни суми, но представянето на тима този сезон е отлично.

От Левски благодариха на национала: „Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“

Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия.

За Левски той записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола.