Мащабни наводнения в Мароко: над 50 000 са души евакуирани

Повече от 50 000 души са евакуирани от северозападния марокански град Ксар ел-Кебир заради тежки наводнения, предизвикани от седмици проливни дъждове. Това представлява почти половината от населението на града, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Властите са наложили забрана за достъп до Ксар ел-Кебир, след като нивото на река Лукос рязко се е покачило и е заляло няколко квартала. Разрешено е единствено напускането на града. В част от районите електроснабдяването е прекъснато, а училищата ще останат затворени до събота. За евакуираните жители са изградени временни убежища и лагери.

Допълнителен фактор за бедствената ситуация е контролираното изпускане на вода от язовирната стена „Уед Махазин“, след като тя е достигнала максималния си капацитет.

Армията е разположила спасителни и медицински екипи, техника и транспорт, включително автобуси за извеждане на хората от засегнатите райони. Държавната телевизия излъчи кадри от хеликоптерна операция, при която са спасени четирима души, блокирани от придошлите води на река Уед Уерха в съседната провинция Оуазане.

Наводненията засягат и други части на страната. В по-южните райони на Мароко повишеното ниво на река Себу наложи евакуация на жители от село Сиди Касем, като властите укрепват речните брегове с пясъчни чували и защитни бариери.