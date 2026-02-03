НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Майорка разгроми Севиля с 4:1 

          Домакините взеха нещата в свои ръце след почивката и вкараха 3 безответни попадения

          3 февруари 2026 | 00:35 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Майорка разгроми Севиля с 4:1 в мач от 22-ия кръг на Ла Лига и по този начин събра 24 точки, с които излезе на 14-о място, докато андалусийци имат същия актив, но са на 15-а позиция. Успехът за “пиратите” дойде след голове на Ведат Муричи от дузпа, Саму Коща, Сержи Дардер и Пабло  Торе, докато почетният гол за Севиля бе дело на Нийл Мопе! 

          - Реклама -

          На “Сон Мойш” Майорка получи дузпа в 23-ата минута за фал на Хосе Анхел Кармона срещу Ян Виргили. Зад топката застана Ведат Муричи, който със силен удар в 26-ата минута реализира за 1:0!

          Севиля изравни точно преди края на първото полувреме! Жерар Пеке стигна до топката, след като двама играчи на домакините се сблъскаха. Последва пас по дължина към Нийл Мопе, който бе в наказателното поле вляво от вратата и с плътен удар прати топката в скобата за 1:1!

          Домакините взеха нещата в свои ръце след почивката и вкараха 3 безответни попадения! 

          В 53-ата минута Виргили намери Саму Коща, който имаше най-лесната работа и чукна топката в опразнената врата, връщайки аванса на “пиратите”! 

          Четвърт час преди края на редовното време Сержи Дардер отклони топката след подаване на Муричи и с доза късмет я прати в мрежата на Одисеас Влаходимос! 

          Крайния резултат 4:1 оформи Пабло Торе, който вкара в 6-ата минута от продължението, след като получи топката от Матео Хосеф и с прецизен удар я прати в мрежата!

          Майорка разгроми Севиля с 4:1 в мач от 22-ия кръг на Ла Лига и по този начин събра 24 точки, с които излезе на 14-о място, докато андалусийци имат същия актив, но са на 15-а позиция. Успехът за “пиратите” дойде след голове на Ведат Муричи от дузпа, Саму Коща, Сержи Дардер и Пабло  Торе, докато почетният гол за Севиля бе дело на Нийл Мопе! 

          - Реклама -

          На “Сон Мойш” Майорка получи дузпа в 23-ата минута за фал на Хосе Анхел Кармона срещу Ян Виргили. Зад топката застана Ведат Муричи, който със силен удар в 26-ата минута реализира за 1:0!

          Севиля изравни точно преди края на първото полувреме! Жерар Пеке стигна до топката, след като двама играчи на домакините се сблъскаха. Последва пас по дължина към Нийл Мопе, който бе в наказателното поле вляво от вратата и с плътен удар прати топката в скобата за 1:1!

          Домакините взеха нещата в свои ръце след почивката и вкараха 3 безответни попадения! 

          В 53-ата минута Виргили намери Саму Коща, който имаше най-лесната работа и чукна топката в опразнената врата, връщайки аванса на “пиратите”! 

          Четвърт час преди края на редовното време Сержи Дардер отклони топката след подаване на Муричи и с доза късмет я прати в мрежата на Одисеас Влаходимос! 

          Крайния резултат 4:1 оформи Пабло Торе, който вкара в 6-ата минута от продължението, след като получи топката от Матео Хосеф и с прецизен удар я прати в мрежата!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Удинезе победи Рома с 1:0

          Станимир Бакалов -
          Удинезе победи Рома с 1:0 в домакинството си от 23-тия кръг на Серия "А". Юрген Екеленкамп порази вратата на съперника в 49-ата минутаот фаул...
          Спорт

          Бензема ще има нов отбор

          Станимир Бакалов -
          Носителят на "Златната топка" Карим Бензема е съвсем близо до преминаване в гранда Ал-Хилал от настоящия си клуб Ал-Итихад. Опитният нападател ще подпише договор...
          Спорт

          Левски продаде Марин Петков в Саудитска Арабия

          Станимир Бакалов -
          Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун, съобщиха “сините” без да разкриват сумата по сделката за поливалентният футболист. Договорът на Марин...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions