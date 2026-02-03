Майорка разгроми Севиля с 4:1 в мач от 22-ия кръг на Ла Лига и по този начин събра 24 точки, с които излезе на 14-о място, докато андалусийци имат същия актив, но са на 15-а позиция. Успехът за “пиратите” дойде след голове на Ведат Муричи от дузпа, Саму Коща, Сержи Дардер и Пабло Торе, докато почетният гол за Севиля бе дело на Нийл Мопе!

На “Сон Мойш” Майорка получи дузпа в 23-ата минута за фал на Хосе Анхел Кармона срещу Ян Виргили. Зад топката застана Ведат Муричи, който със силен удар в 26-ата минута реализира за 1:0!

Севиля изравни точно преди края на първото полувреме! Жерар Пеке стигна до топката, след като двама играчи на домакините се сблъскаха. Последва пас по дължина към Нийл Мопе, който бе в наказателното поле вляво от вратата и с плътен удар прати топката в скобата за 1:1!

Домакините взеха нещата в свои ръце след почивката и вкараха 3 безответни попадения!

В 53-ата минута Виргили намери Саму Коща, който имаше най-лесната работа и чукна топката в опразнената врата, връщайки аванса на “пиратите”!

Четвърт час преди края на редовното време Сержи Дардер отклони топката след подаване на Муричи и с доза късмет я прати в мрежата на Одисеас Влаходимос!

Крайния резултат 4:1 оформи Пабло Торе, който вкара в 6-ата минута от продължението, след като получи топката от Матео Хосеф и с прецизен удар я прати в мрежата!