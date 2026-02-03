НА ЖИВО
          Мега сделка за 1 трилион долара: SpaceX официално придоби xAI

          3 февруари 2026 | 11:07
          Компанията на милиардера Илон Мъск – SpaceX, официално финализира придобиването на неговия стартъп за изкуствен интелект xAI. Новината бе потвърдена от корпоративно изявление, което очертава амбициозните планове зад сливането. Стратегическата цел на сделката е изграждането на интегрирани космически центрове за данни, които ще обединят технологиите за изкуствен интелект (ИИ) с ракетните системи, космическия интернет и директните комуникации към мобилни устройства.

          Според информация от запознати източници, след приключването на придобиването общата пазарна оценка на SpaceX достига внушителните 1 трилион долара. В рамките на тази структура, звеното xAI се оценява самостоятелно на 250 милиарда долара. Новата консолидирана структура е била представена пред служителите чрез вътрешен меморандум в понеделник. Документът посочва, че очакваната стойност на акциите в обединената компания възлиза на 526,59 долара за брой.

          От SpaceX подчертават мащаба на начинанието в официалната си комуникация:

          „Целта ни е да създадем най-амбициозния вертикално интегриран иновационен двигател на Земята и извън нея – с изкуствен интелект, ракети, глобален интернет и водеща в света платформа за информация в реално време и свобода на словото.“

          Финансовата история на xAI показва изключително бърз растеж. Компанията набра 230 милиарда долара през януари, а при последната вторична продажба на акции беше оценена на 800 милиарда долара. Анализатори прогнозират, че обединението на двата технологични гиганта ще затвърди значително позициите на Илон Мъск както в сектора на космическите иновации, така и в сферата на изкуствения интелект.

