      вторник, 03.02.26
          Начало България Крими

          Митничари задържаха над 86 хил. недекларирани евро на „Капитан Андреево“

          Парите са открити при четири отделни проверки на камиони и автомобили, случаите са предадени на прокуратурата

          3 февруари 2026 | 11:23 550
          Снимка: Агенция "Митници"
          Десислава Димитрова
          Общо 86 260 недекларирани евро са иззети при четири отделни проверки на граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

          Най-голямата сума – 40 000 евро – е открита на 28 януари при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия през България към Турция. При щателната проверка митническите служители открили парите в чекмедже под леглото в кабината, както и в джоб на якето на водача, който е турски гражданин.

          При друг случай са установени 20 000 евро, укрити от шофьор на влекач с полуремарке, пътуващ по маршрут Белгия – България – Турция. При извършен на 31 януари личен преглед митническите служители открили сумата в джобовете на якето на водача, също турски гражданин.

          В рамките на още две проверки са открити общо 26 260 евро. На 27 януари митническите служители намерили 15 000 евро, скрити в яке, оставено върху леглото в шофьорската кабина на камион, превозващ стока от Германия през България и Турция за Йордания.

          При последния случай, на 31 януари, при личен преглед на германски гражданин, пътуващ сам с лек автомобил от Германия за Сирия, в мъжка чанта през рамо били открити още 11 260 евро.

          По всички случаи се водят разследвания под надзора на прокуратурата, а на нарушителите са съставени актове за установяване на нарушения.

