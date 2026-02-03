Митничари задържаха над 86 хил. недекларирани евро на „Капитан Андреево“

Общо 86 260 недекларирани евро са иззети при четири отделни проверки на граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Най-голямата сума – 40 000 евро – е открита на 28 януари при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия през България към Турция. При щателната проверка митническите служители открили парите в чекмедже под леглото в кабината, както и в джоб на якето на водача, който е турски гражданин.

При друг случай са установени 20 000 евро, укрити от шофьор на влекач с полуремарке, пътуващ по маршрут Белгия – България – Турция. При извършен на 31 януари личен преглед митническите служители открили сумата в джобовете на якето на водача, също турски гражданин.

В рамките на още две проверки са открити общо 26 260 евро. На 27 януари митническите служители намерили 15 000 евро, скрити в яке, оставено върху леглото в шофьорската кабина на камион, превозващ стока от Германия през България и Турция за Йордания.

При последния случай, на 31 януари, при личен преглед на германски гражданин, пътуващ сам с лек автомобил от Германия за Сирия, в мъжка чанта през рамо били открити още 11 260 евро.

По всички случаи се водят разследвания под надзора на прокуратурата, а на нарушителите са съставени актове за установяване на нарушения.