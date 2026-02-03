МО обяви поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29 за над 21 млн. евро

Министерството на отбраната (МО) е обявило обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя на изтребители МиГ-29, като прогнозната стойност на процедурата е малко над 21 милиона евро, показва информация от Регистъра за обществените поръчки.

Поръчката предвижда извършване на основен или капитално-възстановителен ремонт, чрез който да бъде възстановен междуремонтният ресурс и срокът на служба на двигателите. Предвижда се сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца, а крайният срок за подаване на оферти е 27 февруари 2026 г.

Изискването е ремонтът на всеки двигател да бъде изпълнен в рамките на до девет месеца. Това не е първата подобна процедура – в края на 2024 г. вече беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. за ремонт на двигатели.

Преходът към F-16 продължава

Междувременно в началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16, договорени със САЩ още през 2019 г., като през декември същата година самолетите бяха официално представени. Очакванията са Военновъздушните сили (ВВС) да разполагат с цяла ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато трябва да пристигнат още осем самолета по втория договор.

Въпреки това, през ноември 2025 г. министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов заяви, че пълната оперативна готовност на F-16 се очаква през 2028 г. Той подчерта, че до тогава страната ще трябва да продължи да поддържа изтребителите МиГ-29, ако иска да разполага със собствени средства за охрана на въздушното пространство.

Разходите за поддръжка на МиГ-29 и Су-25

По данни на министър Запрянов, прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. възлизат на малко над 114 млн. лева. От тях за МиГ-29 са предвидени 86 457 750 лв., а за Су-25 – 27 605 345 лв., като разчетите се базират на експлоатационната статистика и планираните дейности.

За сравнение, разходите за поддържане на оперативните способности на тези самолети през 2024 г. и до края на октомври 2025 г. възлизат на малко над 104 млн. лева.