НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          На второ четене: Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС

          3 февруари 2026 | 13:36 360
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Правната комисия в парламента прие на второ четене промени в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз до 20.

          - Реклама -

          Комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ лимитът да бъде увеличен на 100 секции, както и предложението на МЕЧ към държавите от ЕС да бъдат приравнени Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада, а ограничението от 20 секции да остане за всички останали страни.

          С цел ограничаване на злоупотреби с електронните заявления за гласуване бе прието Централната избирателна комисия да извършва допълнителна проверка чрез SMS потвърждение на посочения телефонен номер. От ЦИК заявиха, че ще изпълнят всички решения, приети от народните представители.

          Комисията реши още създаването на многомандатен избирателен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г., като мотивът е липсата на ясен механизъм за определяне на броя на мандатите.

          Правната комисия разглежда на второ четене промените за секциите в чужбина Правната комисия разглежда на второ четене промените за секциите в чужбина

          Дебатите около текстовете доведоха до остри политически сблъсъци в комисията.

          „Сериозно посегателство върху правото на глас на българите извън ЕС“, заяви Надежда Йорданова от ПП–ДБ, като добави, че мярката има наказателен характер спрямо избиратели, които на последните избори не са подкрепили „ДПС–Ново начало“.

          В отговор Петър Петров от „Възраждане“ я обвини в политическа непоследователност.

          „Девет месеца управлявахте с ДПС“, заяви той.

          От „Алианс за права и свободи“ настояха целият текст с ограничението да бъде премахнат, а от МЕЧ предупредиха, че решението е юридически и политически погрешно и може да доведе до загуба на подкрепа сред българите в чужбина. Напрежението прерасна и в лични нападки между депутати, включително в остър словесен сблъсък между представители на ГЕРБ–СДС и МЕЧ.

          Междувременно „ДПС – Ново начало“ обяви, че ще гласува против ограничението на броя на секциите. Миналата седмица предложението на „Възраждане“ за лимит от 20 секции извън ЕС беше прието първоначално в комисия, а след това и в пленарната зала с подкрепата на ГЕРБ–СДС, част от БСП и ИТН.

          Според опозицията промените могат да принудят хиляди български граждани зад граница да пътуват на големи разстояния, за да упражнят правото си на глас.

          Правната комисия в парламента прие на второ четене промени в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз до 20.

          - Реклама -

          Комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ лимитът да бъде увеличен на 100 секции, както и предложението на МЕЧ към държавите от ЕС да бъдат приравнени Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада, а ограничението от 20 секции да остане за всички останали страни.

          С цел ограничаване на злоупотреби с електронните заявления за гласуване бе прието Централната избирателна комисия да извършва допълнителна проверка чрез SMS потвърждение на посочения телефонен номер. От ЦИК заявиха, че ще изпълнят всички решения, приети от народните представители.

          Комисията реши още създаването на многомандатен избирателен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г., като мотивът е липсата на ясен механизъм за определяне на броя на мандатите.

          Правната комисия разглежда на второ четене промените за секциите в чужбина Правната комисия разглежда на второ четене промените за секциите в чужбина

          Дебатите около текстовете доведоха до остри политически сблъсъци в комисията.

          „Сериозно посегателство върху правото на глас на българите извън ЕС“, заяви Надежда Йорданова от ПП–ДБ, като добави, че мярката има наказателен характер спрямо избиратели, които на последните избори не са подкрепили „ДПС–Ново начало“.

          В отговор Петър Петров от „Възраждане“ я обвини в политическа непоследователност.

          „Девет месеца управлявахте с ДПС“, заяви той.

          От „Алианс за права и свободи“ настояха целият текст с ограничението да бъде премахнат, а от МЕЧ предупредиха, че решението е юридически и политически погрешно и може да доведе до загуба на подкрепа сред българите в чужбина. Напрежението прерасна и в лични нападки между депутати, включително в остър словесен сблъсък между представители на ГЕРБ–СДС и МЕЧ.

          Междувременно „ДПС – Ново начало“ обяви, че ще гласува против ограничението на броя на секциите. Миналата седмица предложението на „Възраждане“ за лимит от 20 секции извън ЕС беше прието първоначално в комисия, а след това и в пленарната зала с подкрепата на ГЕРБ–СДС, част от БСП и ИТН.

          Според опозицията промените могат да принудят хиляди български граждани зад граница да пътуват на големи разстояния, за да упражнят правото си на глас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          МТСП отпуска до 51 200 евро на хора с увреждания за монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори

          Росица Николаева -
          Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва да набира проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. По Компонент 1 хора...
          Политика

          „Възраждане“ за предложението на ГЕРБ: Няма време за екзотики

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова трябва незабавно да назначи служебно правителство и да определи дата за нови избори, настояха от партия „Възраждане“. Позицията идва след проведените консултации...
          Инциденти

          Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

          Росица Николаева -
          "Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions