      вторник, 03.02.26
          Намериха близо 5 тона марихуана в склад на фирма, свързвана с хора от обкръжението на Вучич

          3 февруари 2026 | 11:28 670
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сръбската полиция е открила рекордно количество от близо пет тона марихуана в склад на фирма за цветя край град Крушевац. Наркотикът е бил складиран в стотици картонени кутии, съобщават местни медии.

          Компанията е собственост на Раде Спасоевич – местен представител на управляващата Сръбска прогресивна партия, считан за близък до министъра на отбраната Братислав Гашич.

          Обискът е извършен на 29 януари в село Конюх, на около 200 километра югоизточно от Белград, по разпореждане на Специалната прокуратура за борба с организираната престъпност (TOK). Спасоевич и неговият син са арестувани. По време на операцията са открити още четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой.

          Опозиционни лидери обвиниха управляващите в политически връзки със задържания, публикувайки снимки от партийни събития. Министърът на отбраната Братислав Гашич не отрече, че познава Спасоевич, но подчерта, че акцията показва, че „в Сърбия никой не е защитен от закона“.

          Прокуратурата определя случая като дейност на престъпна група с международна мрежа, като според разследването канабисът е внесен от Северна Македония. За предполагаемия организатор Александър Мияйлович е поискан международен арест.

          Случаят предизвика и напрежение около работата на специалната прокуратура. По данни на сръбски медии прокурори и инспектори, работили месеци по разследването, са заплашени от отстраняване след законови промени, които на практика ограничават дейността на TOK. Критиците сравняват случая с аферата „Йованица“ от 2019 г., когато разследвания срещу високопоставени фигури приключиха без осъдителни присъди.

          По-късно сръбският президент Александър Вучич заяви, че държавата няма връзка със скандала.

          „Хора от дирекция „Криминална полиция“ откриха пет тона някакви наркотици. Дали само синът е знаел за това или и бащата, е друг въпрос – нека компетентните органи да решат. Не искам да правя предположения“, заяви Вучич в интервю за телевизия „Пинк“.

          Според него органите на реда са си свършили работата, а политическите му опоненти „обръщат всичко с главата надолу“, внушавайки, че зад случая стои държавата.

