НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          НАСА отложи мисията „Артемис II“ до Луната за март след технически проблеми

          3 февруари 2026 | 15:03 28