НАТО потвърди дългосрочната си подкрепа за Украйна

НАТО ще продължи да подкрепя Украйна в усилията ѝ да се защитава и да устои на продължаващия конфликт, заяви генералният секретар на Алианса Марко Рюте.

По думите му подкрепата на НАТО остава последователна, въпреки тежката зима и продължаващите предизвикателства пред страната.

„И отново искам да потвърдя това, което казахме през лятото – НАТО ще продължи да подкрепя Украйна в това, което правите, за да можете да продължите. Знам, че зимата е много дълга, но пролетта ще дойде.“

Изявлението идва на фона на продължаващите международни усилия за подпомагане на Украйна както във военен, така и в хуманитарен и икономически план.