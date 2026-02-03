НА ЖИВО
          НАТО потвърди дългосрочната си подкрепа за Украйна

          3 февруари 2026 | 12:31
          НАТО ще продължи да подкрепя Украйна в усилията ѝ да се защитава и да устои на продължаващия конфликт, заяви генералният секретар на Алианса Марко Рюте.

          По думите му подкрепата на НАТО остава последователна, въпреки тежката зима и продължаващите предизвикателства пред страната.

          „И отново искам да потвърдя това, което казахме през лятото – НАТО ще продължи да подкрепя Украйна в това, което правите, за да можете да продължите. Знам, че зимата е много дълга, но пролетта ще дойде.“

          Изявлението идва на фона на продължаващите международни усилия за подпомагане на Украйна както във военен, така и в хуманитарен и икономически план.

