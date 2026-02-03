НАТО потвърди дългосрочната си подкрепа за Украйна

3 февруари 2026 | 12:31
НАТО ще продължи да подкрепя Украйна в усилията ѝ да се защитава и да устои на продължаващия конфликт, заяви генералният секретар на Алианса Марко Рюте.
По думите му подкрепата на НАТО остава последователна, въпреки тежката зима и продължаващите предизвикателства пред страната.
Изявлението идва на фона на продължаващите международни усилия за подпомагане на Украйна както във военен, така и в хуманитарен и икономически план.
