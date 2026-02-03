Нетаняху към Уиткоф: Палестинската автономия няма да участва в управлението на Газа след войната – ОБНОВЕНА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Йерусалим, че Палестинската автономия със седалище в Рамала няма да участва „по никакъв начин“ в управлението на Газа след войната.
Според плана на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, който сложи край на двугодишната война в палестинските територии, ролята на Палестинската автономия в Газа след войната остана неясна, предаде АФП.
Технократичният Национален комитет за управление на Газа (NCAG) беше сформиран, за да се занимава с ежедневните дела, докато Палестинската автономия завърши програмата за реформи.
Уиткоф проведе разговори с Нетаняху по време на посещение, което последва отварянето на граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет. Това беше втората среща между двамата за по-малко от две седмици.
По време на срещата Нетаняху „повтори безкомпромисното си искане за разоръжаване на Хамас, демилитаризация на Ивицата Газа и изпълнение на военните цели преди възстановяването на Ивицата“, според неговия офис.
Израел настоява, че нито Хамас, нито Палестинската автономия трябва да участват в управлението на Газа след войната.
На 2 февруари кабинетът на Нетаняху изрази съжаление, че логото на NCAG съдържа символ на Палестинската автономия, което предполага връзка между двете организации.
NCAG отговори в публикация в X, като заяви, че „тества редица визуални концепции“ и че дизайнът на логото може да се промени, като добави, че фокусът му „е хуманитарната помощ, гражданското управление, възстановяването и едно по-добро бъдеще за Газа“.