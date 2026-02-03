Нетаняху към Уиткоф: Палестинската автономия няма да участва в управлението на Газа след войната – ОБНОВЕНА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Йерусалим, че Палестинската автономия със седалище в Рамала няма да участва „по никакъв начин“ в управлението на Газа след войната.

„Премиерът поясни, че Палестинската автономия няма да участва по никакъв начин в управлението на ивицата“,

се посочва в изявление на кабинета на Нетаняху след края на срещата.

Според плана на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, който сложи край на двугодишната война в палестинските територии, ролята на Палестинската автономия в Газа след войната остана неясна, предаде АФП.

Технократичният Национален комитет за управление на Газа (NCAG) беше сформиран, за да се занимава с ежедневните дела, докато Палестинската автономия завърши програмата за реформи.

Уиткоф проведе разговори с Нетаняху по време на посещение, което последва отварянето на граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет. Това беше втората среща между двамата за по-малко от две седмици.

По време на срещата Нетаняху „повтори безкомпромисното си искане за разоръжаване на Хамас, демилитаризация на Ивицата Газа и изпълнение на военните цели преди възстановяването на Ивицата“, според неговия офис.

Израел настоява, че нито Хамас, нито Палестинската автономия трябва да участват в управлението на Газа след войната.

На 2 февруари кабинетът на Нетаняху изрази съжаление, че логото на NCAG съдържа символ на Палестинската автономия, което предполага връзка между двете организации.

„Израел няма да приеме използването на символ на Палестинската автономна власт; Палестинската автономна власт няма да участва в управлението на Газа“,

се казва в изявление на кабинета му.

NCAG отговори в публикация в X, като заяви, че „тества редица визуални концепции“ и че дизайнът на логото може да се промени, като добави, че фокусът му „е хуманитарната помощ, гражданското управление, възстановяването и едно по-добро бъдеще за Газа“.