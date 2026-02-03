Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са най-масовата категория сред новоотпуснатите пенсии в България за първите девет месеца на 2025 г. Това показва подробният анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за периода януари-септември 2025 г., който потвърждава устойчива тенденция в осигурителната система.

За разглеждания деветмесечен период са отпуснати общо 80 121 пенсии. Статистиката разкрива, че водещ дял имат инвалидните пенсии поради общо заболяване, които възлизат на 37 698 броя. За сравнение, пенсиите за осигурителен стаж и възраст са 36 393, което е с около 1300 по-малко от тези по болест.

От общия брой новоотпуснати пенсии 72 019 са лични, а 8102 са наследствени.

Картината търпи лека промяна, когато от статистиката се изключат наследствените пенсии, които често са с инвалиден характер. При съпоставка само на личните първи пенсии, тези за стаж и възраст излизат с малка преднина – 35 122 броя срещу 31 098 за инвалидност поради общо заболяване. Данните на НОИ отчитат и 3605 нови социални пенсии за инвалидност, които не са обвързани с трудова дейност, докато социалните пенсии за старост за същия период са едва 856.

При сравнение с първите девет месеца на 2024 г., общият поток на новите пенсионери бележи лек спад с няколкостотин души. Намаление се наблюдава при почти всички видове пенсии, с изключение на сектор „Сигурност“ и социалните пенсии за старост.

Служителите от сектор „Сигурност“, които са се пенсионирали през 2025 г., са 1479, спрямо 1321 през предходната година.

Анализът на структурата на пенсиониране показва, че 36 416 души са получили първа лична пенсия за стаж и възраст. От тях 18 879 са успели да се пенсионират при изпълнени условия за пълен осигурителен стаж и възраст.

Значителна група от 9674 души се е наложило да изчакат навършването на 67 години поради недостиг на стаж, а 6138 души са избрали варианта за предсрочно пенсиониране, приемайки доживотно намален размер на плащането.

Към края на септември 2025 г. общият брой на пенсионерите в страната достига 2 059 658 души, което е увеличение спрямо 2 047 486 година по-рано.

Делът на хората с инвалидни пенсии продължава да расте, като техният общ брой вече е 536 320 – с над 19 хиляди повече в сравнение с края на септември 2024 г.