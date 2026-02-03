Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

Потребители в България стават жертва на нова измамна схема, при която получават фалшиви телефонни обаждания от името на онлайн приложението Revolut. За опасността предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му компанията вече е наясно със схемата, а самото приложение дава сигнал, когато се прави опит за измама.
Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България. Най-често потребителите получават обаждания по Viber от хора, представящи се за служители на колцентъра на Revolut. Те твърдят, че е необходимо левовите сметки да бъдат конвертирани в евро.
Измамниците убеждават жертвите, че трябва да „потвърдят“ сметката си, като често разполагат с имената им. Те искат данни от виртуалната дебитна карта – номер, срок на валидност и CVV код.
След получаването на информацията се прави опит за превод на средства.
Експертът призова хората да бъдат особено внимателни при подобни обаждания.
