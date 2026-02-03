НА ЖИВО
      вторник, 03.02.26
          Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

          3 февруари 2026 | 13:31 360
          Снимка: Shutterstock
          Сподели
          Потребители в България стават жертва на нова измамна схема, при която получават фалшиви телефонни обаждания от името на онлайн приложението Revolut. За опасността предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

          По думите му компанията вече е наясно със схемата, а самото приложение дава сигнал, когато се прави опит за измама.

          „Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва „Не сме ние““, обясни Тулев.

          Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България. Най-често потребителите получават обаждания по Viber от хора, представящи се за служители на колцентъра на Revolut. Те твърдят, че е необходимо левовите сметки да бъдат конвертирани в евро.

          Revolut вече струва 75 млрд. долара – колкото най-големите банки в Европа Revolut вече струва 75 млрд. долара – колкото най-големите банки в Европа

          „Това е напълно невярно. Revolut направиха тази промяна още в края на октомври, началото на ноември и всички техни потребители го знаят“, подчерта експертът.

          Измамниците убеждават жертвите, че трябва да „потвърдят“ сметката си, като често разполагат с имената им. Те искат данни от виртуалната дебитна карта – номер, срок на валидност и CVV код.

          След получаването на информацията се прави опит за превод на средства.

          „На потребителя се казва, че трябва да потвърди изскачащ прозорец в приложението. В действителност това е двуфакторно потвърждение на транзакция и парите просто заминават в ръцете на хакерите“, обясни Тулев.

          Експертът призова хората да бъдат особено внимателни при подобни обаждания.

          „Revolut не се обаждат по този начин. Комуникацията им с клиентите често е през имейли“, напомни той.

