Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

Потребители в България стават жертва на нова измамна схема, при която получават фалшиви телефонни обаждания от името на онлайн приложението Revolut. За опасността предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

- Реклама -

По думите му компанията вече е наясно със схемата, а самото приложение дава сигнал, когато се прави опит за измама.

„Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва „Не сме ние““, обясни Тулев.

Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България. Най-често потребителите получават обаждания по Viber от хора, представящи се за служители на колцентъра на Revolut. Те твърдят, че е необходимо левовите сметки да бъдат конвертирани в евро.

„Това е напълно невярно. Revolut направиха тази промяна още в края на октомври, началото на ноември и всички техни потребители го знаят“, подчерта експертът.

Измамниците убеждават жертвите, че трябва да „потвърдят“ сметката си, като често разполагат с имената им. Те искат данни от виртуалната дебитна карта – номер, срок на валидност и CVV код.

След получаването на информацията се прави опит за превод на средства.

„На потребителя се казва, че трябва да потвърди изскачащ прозорец в приложението. В действителност това е двуфакторно потвърждение на транзакция и парите просто заминават в ръцете на хакерите“, обясни Тулев.

Експертът призова хората да бъдат особено внимателни при подобни обаждания.