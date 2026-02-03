Обилни снеговалежи в Япония взеха 30 жертви

През последните две седмици обилните снеговалежи в Япония са причинили смъртта на 30 души, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни на властите. Сред жертвите е и 91-годишна жена, открита затрупана със сняг пред дома си.

Най-тежко засегната е префектура Аомори, където в изолирани райони снежната покривка достига до 4,5 метра. В отговор на кризата японското правителство разположи военни части, които да подпомогнат местните жители в разчистването и преодоляването на последиците от бедствието.

Премиерката Санае Такаичи проведе извънредно заседание на кабинета, като призова министрите да предприемат всички необходими мерки за защита на живота на хората.

По данни на Агенцията за борба с пожарите и бедствията, от 20 януари насам силните снеговалежи, причинени от маса студен въздух по крайбрежието на Японско море, са довели до необичайно високи натрупвания, като в някои райони количеството сняг е повече от два пъти над обичайното.

Сред жертвите е Кина Джин, на 91 години, чието тяло е било открито под триметрова снежна маса в дома ѝ в Аомори. Според местната полиция тя вероятно е била затрупана от сняг, паднал от покрива, и е починала от задушаване, като до тялото ѝ е намерена лопата.

Губернаторът на Аомори Соичиро Мияшита заяви, че е поискал армейска помощ при бедствия, за да бъде оказана подкрепа най-вече на възрастните хора при разчистването на снега. В столицата на префектурата, град Аомори, снежните стени вече надхвърлят 180 сантиметра, а службите за почистване са силно натоварени.

По думите му съществува непосредствен риск от смъртоносни инциденти, включително от падащи снежни маси от покриви или срутване на сгради, което допълнително усложнява ситуацията в региона.