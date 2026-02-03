Отлагат старта на строежа на Националната детска болница

Началото на строителството на дългоочакваната Национална детска болница в София се отлага, като вместо през март, строежът ще започне през втората половина на 2026 г., става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

- Реклама -

Отговорът е изпратен на 29 януари 2026 г. на въпрос на депутата от ПП–ДБ Васил Пандов, отправен още в края на ноември 2025 г. В него се посочва, че според актуалния линеен график началото на строителството е планирано за второто полугодие, без да се уточнява конкретен месец.

Първоначалните планове предвиждаха още през 2025 г. да се проведат обществените поръчки за проектиране и избор на изпълнител, а болницата да бъде готова през 2028 или 2029 г., ако няма обжалвания и забавяния.

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас – Евроком

Според информацията, предоставена от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ), сроковете в графика имат индикативен характер и служат основно за организационно планиране. Те не включват възможни забавяния, свързани с анализи, проучвания, административни съгласувания или процедури по обжалване.

Министър Кирилов уточнява, че графикът редовно се актуализира, за да се отразят новите етапи и административни процедури и да се осигури по-добро планиране на дейностите.

Спор около прозрачността на проекта

В отделен парламентарен въпрос депутатът Пандов поставя и темата за прозрачността на процедурите по изграждането на болницата. Отговорът на Кирилов гласи, че ЗИКДБ изпълнява всички изисквания за публичност и отчетност, като в момента продължава подготовката на документацията за обществената поръчка за проектиране и авторски надзор, която предстои да премине контрол по Закона за обществените поръчки.

Като аргументи се посочват ежемесечни отчети пред Народното събрание, публикувани финансови отчети, задължителен независим одит, публичност на всички вписвания, както и използването на системата за електронни обществени поръчки и задължителния контрол от компетентните органи.

Скандали около изграждането на болницата

Проектът беше разтърсен от напрежение през ноември миналата година, когато Общественият съвет за изграждането на болницата подаде оставка, позовавайки се на липса на прозрачност и ограничен достъп до информация за подготовката на проекта. От Министерството на здравеопазването отхвърлиха обвиненията, като посочиха, че подобен мащабен проект изисква работа по множество линии едновременно.

Здравният министър прие оставката на Обществения съвет за детската болница – Евроком

Строежът на болницата е планиран в района на „Горна баня“, като бъдещият комплекс трябва да включва над 40 клиники и отделения, структури за хирургия, онкохематология, диализа, психиатрия, нефрология и рехабилитация, както и стотици стаи за пациенти. Очаква се в лечебното заведение да работят над 300 лекари и повече от 500 медицински сестри.

През юли 2025 г. министър Кирилов обяви, че проектът ще струва 382 милиона евро без ДДС, като сумата включва всички дейности по проектиране и строителство.

Месец по-рано възникна нов скандал, след като стана ясно, че от бюджета на ЗИКДБ са платени 58 404 лева за визуализация на бъдещата болница, въпреки че все още няма готов проект, а показаното изображение не гарантира как ще изглежда реалната сграда.