НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Партия „Трети март“ сезира ВСС и еврокомисаря Майкъл Макграт заради отказана регистрация

          От формацията изтъкват процедурни несъответствия в действията на магистратите

          3 февруари 2026 | 11:46 620
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Политическа партия „Трети март“ предприе официални действия срещу решението на Софийския градски съд (СГС) да откаже съдебна регистрация на формацията. От пресцентъра на организацията съобщиха, че са сезирали Инспектората към Висшия съдебен съвет, самия Висш съдебен съвет (ВСС), както и европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт.

          - Реклама -

          От формацията изтъкват процедурни несъответствия в действията на магистратите. Според изнесената информация, първоначално всички документи, необходими за регистрацията, са били приети за напълно изрядни. Делото е било насрочено по каналния ред, като в хода на проведеното съдебно заседание не са били отправени никакви забележки нито от страна на съдебния състав, нито от представителите на прокуратурата.

          Ситуацията се променя след политически ход от страна на организацията. След като формацията отправи публична покана към президента Румен Радев да заеме поста на неин формален лидер, СГС постановява отказ за вписване на партията в регистъра. От „Трети март“ подчертават, че това рязко променено решение е взето „без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата“.

          Ръководството на партията изразява сериозни съмнения за осъществен политически натиск и неправомерна институционална намеса. Според тях действията на съда целят директно да попречат на участието им в предстоящите избори. От формацията са категорични, че няма да се примирят със създалата се ситуация и ще търсят правата си пред компетентните органи у нас и в Европа.

          Политическа партия „Трети март“ предприе официални действия срещу решението на Софийския градски съд (СГС) да откаже съдебна регистрация на формацията. От пресцентъра на организацията съобщиха, че са сезирали Инспектората към Висшия съдебен съвет, самия Висш съдебен съвет (ВСС), както и европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт.

          - Реклама -

          От формацията изтъкват процедурни несъответствия в действията на магистратите. Според изнесената информация, първоначално всички документи, необходими за регистрацията, са били приети за напълно изрядни. Делото е било насрочено по каналния ред, като в хода на проведеното съдебно заседание не са били отправени никакви забележки нито от страна на съдебния състав, нито от представителите на прокуратурата.

          Ситуацията се променя след политически ход от страна на организацията. След като формацията отправи публична покана към президента Румен Радев да заеме поста на неин формален лидер, СГС постановява отказ за вписване на партията в регистъра. От „Трети март“ подчертават, че това рязко променено решение е взето „без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата“.

          Ръководството на партията изразява сериозни съмнения за осъществен политически натиск и неправомерна институционална намеса. Според тях действията на съда целят директно да попречат на участието им в предстоящите избори. От формацията са категорични, че няма да се примирят със създалата се ситуация и ще търсят правата си пред компетентните органи у нас и в Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Трети март“: Спряха регистрацията ни, след като поканихме Румен Радев за лидер

          Пламена Ганева -
          Политическа партия „Трети март“ е сезирала Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и европейския комисар по демокрация, правосъдие и върховенство на...
          Култура

          DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът

          Пламена Ганева -
          Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ DARA призна, че е била на крачка да се откаже от участие заради...
          Общество

          НОИ: Над половин милион българи са с инвалидни пенсии

          Росица Николаева -
          Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са най-масовата категория сред новоотпуснатите пенсии в България за първите девет месеца на 2025 г. Това показва подробният...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions