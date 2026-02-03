Политическа партия „Трети март“ предприе официални действия срещу решението на Софийския градски съд (СГС) да откаже съдебна регистрация на формацията. От пресцентъра на организацията съобщиха, че са сезирали Инспектората към Висшия съдебен съвет, самия Висш съдебен съвет (ВСС), както и европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт.

От формацията изтъкват процедурни несъответствия в действията на магистратите. Според изнесената информация, първоначално всички документи, необходими за регистрацията, са били приети за напълно изрядни. Делото е било насрочено по каналния ред, като в хода на проведеното съдебно заседание не са били отправени никакви забележки нито от страна на съдебния състав, нито от представителите на прокуратурата.

Ситуацията се променя след политически ход от страна на организацията. След като формацията отправи публична покана към президента Румен Радев да заеме поста на неин формален лидер, СГС постановява отказ за вписване на партията в регистъра. От „Трети март“ подчертават, че това рязко променено решение е взето „без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата“.

Ръководството на партията изразява сериозни съмнения за осъществен политически натиск и неправомерна институционална намеса. Според тях действията на съда целят директно да попречат на участието им в предстоящите избори. От формацията са категорични, че няма да се примирят със създалата се ситуация и ще търсят правата си пред компетентните органи у нас и в Европа.