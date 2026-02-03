Пиян и дрогиран шофьор блъсна пешеходец и избяга

Шофьор под въздействието на алкохол и наркотици е блъснал пешеходец в тетевенското село Български извор, след което е напуснал местопроизшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал вчера около 11:00 часа, като сигналът е подаден в Районното управление на МВР в Тетевен. По първоначална информация пострадалият пешеходец не е получил сериозни наранявания.

След подадения сигнал полицията е предприела незабавни издирвателни действия, при които са установени както автомобилът, така и водачът му – 35-годишен мъж от село Галата, община Тетевен.

Проверката показала, че шофьорът е управлявал с 2,04 промила алкохол в издишания въздух, а тестът за наркотични вещества е отчел положителна проба за метамфетамин. Водачът е дал кръвна проба за лабораторен анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Тетевен, а по случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.