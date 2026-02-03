НА ЖИВО
      вторник, 03.02.26
          План за примирие: Нарушение от Русия може да доведе до координиран военен отговор на Запада в рамките на 72 часа

          3 февруари 2026 | 12:55 1150
          Украйна е договорила със западните си партньори многостепенен план, според който всяко продължително нарушение от страна на Русия на бъдещо споразумение за прекратяване на огъня ще доведе до координирана военна реакция от Европа и САЩ, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

          Планът е бил обсъждан неколкократно през декември и януари между украински, европейски и американски представители и предвижда поетапен отговор при всяко нарушение на евентуално примирие.

          Според информацията всяко нарушение ще предизвиква реакция в рамките на 24 часа, започваща с дипломатическо предупреждение, а при необходимост – и действия на украинската армия за спиране на нарушението.

          Ако военните действия продължат, планът предвижда преминаване към втора фаза с участие на сили от т.нар. Коалиция на желаещите, включваща множество държави от ЕС, както и Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Турция.

          В случай на по-мащабна атака, до 72 часа след първоначалното нарушение може да бъде задействана координирана реакция на сили, подкрепяни от Запада, включително и американската армия.

          Паралелно с това пратеници на Киев, Москва и Вашингтон се очаква да се срещнат в Абу Даби в сряда и четвъртък, в опит да бъде постигнат напредък в преговорите за прекратяване на войната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

