Плевен обяви неучебен ден заради студа и усложнената зимна обстановка

Заради много ниските температури и усложнената зимна обстановка, днешният ден е обявен за неучебен в Плевен, като основният мотив за решението е гарантиране безопасността на учениците.

Кметът на общината д-р Валентин Христов е използвал правомощието си по Закона за предучилищното и училищното образование, който позволява до три дни в учебната година да бъдат обявени за неучебни.

С негова заповед 3 февруари е определен за неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.

Решението е взето след прогнозите за екстремно ниски температури и вследствие на обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари, довел до усложняване на обстановката в региона.