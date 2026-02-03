Плевен обяви неучебен ден заради студа и усложнената зимна обстановка

3 февруари 2026 | 08:06
29
Заради много ниските температури и усложнената зимна обстановка, днешният ден е обявен за неучебен в Плевен, като основният мотив за решението е гарантиране безопасността на учениците.
- Реклама -
Неучебен ден в Русе заради тежката зимна обстановка – Евроком
Кметът на общината д-р Валентин Христов е използвал правомощието си по Закона за предучилищното и училищното образование, който позволява до три дни в учебната година да бъдат обявени за неучебни.
С негова заповед 3 февруари е определен за неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.
Жълт код за студ и мъгли в страната – Евроком
Решението е взето след прогнозите за екстремно ниски температури и вследствие на обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари, довел до усложняване на обстановката в региона.
Заради много ниските температури и усложнената зимна обстановка, днешният ден е обявен за неучебен в Плевен, като основният мотив за решението е гарантиране безопасността на учениците.
- Реклама -
Неучебен ден в Русе заради тежката зимна обстановка – Евроком
Кметът на общината д-р Валентин Христов е използвал правомощието си по Закона за предучилищното и училищното образование, който позволява до три дни в учебната година да бъдат обявени за неучебни.
С негова заповед 3 февруари е определен за неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.
Жълт код за студ и мъгли в страната – Евроком
Решението е взето след прогнозите за екстремно ниски температури и вследствие на обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари, довел до усложняване на обстановката в региона.