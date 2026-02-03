НА ЖИВО
          „Поклон, Апостоле“: „Левски“ представя специален екип за мача за Суперкупата

          Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името „Левски“, както на терена, така и извън него

          3 февруари 2026 | 11:29
          ПФК „Левски“ представя нов лимитиран екип, в партньорство с adidas и Sport Depot, създаден специално за двубоя за Суперкупата. Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името „Левски“, както на терена, така и извън него.

          Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността, дала ни име, смисъл и посока.

          В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден.

          Зад мотото „Поклон, Апостоле“ стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари.

          Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите. Препоръчваме на всички, които желаят да го притежават, да направят поръчките си своевременно. Можете да го намерите ТУК

          Днес можете да го закупите и на стадиона от мобилния фен-магазин.

          Само „Левски“!

