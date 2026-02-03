НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Полицията в Русе разби група за разпространение на наркотици, четирима са задържани

          Иззети са над 1,3 кг дрога, а сред задържаните има и непълнолетен участник в схемата

          3 февруари 2026 | 10:08 290
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Специализирана полицейска операция в Русе, проведена в края на миналата седмица, е довела до разбиване на схема за държане и разпространение на наркотици, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          По време на акцията са задържани четирима мъже, сред които и непълнолетен, а при извършените действия са иззети значителни количества наркотични вещества, както и комуникационни средства и пособия за разфасоване и съхранение на дрога.

          Рекорден ръст на иззетите наркотици през 2025 г. – Евроком

          Операцията е започнала в нощта на 29 януари след проведени интензивни оперативно-издирвателни действия. В централната част на Русе служители на МВР спрели автомобил с трима пътници на 17, 24 и 27 години.

          След спирането непълнолетният слязъл от колата с полиетиленов плик с марихуана, но при забелязване на полицаите опитал да избяга. След кратко преследване той бил задържан, а останалите двама били арестувани на място.

          В близост е установен и друг мъж с автомобил, чиято роля била да следи за полицейско присъствие, а впоследствие е задържан и 29-годишен мъж, също съпричастен към престъпната дейност.

          Четирима от установените лица са привлечени към наказателна отговорност. Първоначално са задържани за 24 часа, след което срокът е удължен на 72 часа, а за непълнолетния – до 48 часа, като в съда са внесени искания за определяне на мерки за неотклонение.

          Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици – Евроком

          При извършените претърсвания в имоти и автомобили са иззети над 1,300 кг наркотични вещества, сред които повече от 1 130 грама марихуана и над 250 грама метамфетамин, както и електронни устройства и оборудване, използвани за съхранение и разпространение на дрога.

          Срещу четиримата са повдигнати обвинения за това, че в съучастие са държали наркотици с цел разпространение, като част от веществата вече са били разпространени. За двама от тях – на 24 и 27 години – престъплението е квалифицирано като извършено при условията на опасен рецидив.

          Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

          Специализирана полицейска операция в Русе, проведена в края на миналата седмица, е довела до разбиване на схема за държане и разпространение на наркотици, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          По време на акцията са задържани четирима мъже, сред които и непълнолетен, а при извършените действия са иззети значителни количества наркотични вещества, както и комуникационни средства и пособия за разфасоване и съхранение на дрога.

          Рекорден ръст на иззетите наркотици през 2025 г. – Евроком

          Операцията е започнала в нощта на 29 януари след проведени интензивни оперативно-издирвателни действия. В централната част на Русе служители на МВР спрели автомобил с трима пътници на 17, 24 и 27 години.

          След спирането непълнолетният слязъл от колата с полиетиленов плик с марихуана, но при забелязване на полицаите опитал да избяга. След кратко преследване той бил задържан, а останалите двама били арестувани на място.

          В близост е установен и друг мъж с автомобил, чиято роля била да следи за полицейско присъствие, а впоследствие е задържан и 29-годишен мъж, също съпричастен към престъпната дейност.

          Четирима от установените лица са привлечени към наказателна отговорност. Първоначално са задържани за 24 часа, след което срокът е удължен на 72 часа, а за непълнолетния – до 48 часа, като в съда са внесени искания за определяне на мерки за неотклонение.

          Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици – Евроком

          При извършените претърсвания в имоти и автомобили са иззети над 1,300 кг наркотични вещества, сред които повече от 1 130 грама марихуана и над 250 грама метамфетамин, както и електронни устройства и оборудване, използвани за съхранение и разпространение на дрога.

          Срещу четиримата са повдигнати обвинения за това, че в съучастие са държали наркотици с цел разпространение, като част от веществата вече са били разпространени. За двама от тях – на 24 и 27 години – престъплението е квалифицирано като извършено при условията на опасен рецидив.

          Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Богдан Милчев: Политиците абдикират от контрола над пътната безопасност, създава се „ефектът на лешояда“

          Росица Николаева -
          Политическата класа в България губи контрол върху управлението на транспортната система, отказвайки да поеме отговорност за случващото се по пътищата. Вместо реални действия, управляващите...
          Политика

          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии във връзка с предстоящия избор на служебен министър-председател. Държавният глава проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС...
          Политика

          Ваня Нушева: Новият закон за лобизма е закъснял, а ролята на Сметната палата е спорна

          Росица Николаева -
          Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане дългоочаквания проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, който цели да регулира взаимодействията между властта...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions