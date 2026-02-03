Полицията в Русе разби група за разпространение на наркотици, четирима са задържани

Специализирана полицейска операция в Русе, проведена в края на миналата седмица, е довела до разбиване на схема за държане и разпространение на наркотици, съобщиха от полицията.

По време на акцията са задържани четирима мъже, сред които и непълнолетен, а при извършените действия са иззети значителни количества наркотични вещества, както и комуникационни средства и пособия за разфасоване и съхранение на дрога.

Операцията е започнала в нощта на 29 януари след проведени интензивни оперативно-издирвателни действия. В централната част на Русе служители на МВР спрели автомобил с трима пътници на 17, 24 и 27 години.

След спирането непълнолетният слязъл от колата с полиетиленов плик с марихуана, но при забелязване на полицаите опитал да избяга. След кратко преследване той бил задържан, а останалите двама били арестувани на място.

В близост е установен и друг мъж с автомобил, чиято роля била да следи за полицейско присъствие, а впоследствие е задържан и 29-годишен мъж, също съпричастен към престъпната дейност.

Четирима от установените лица са привлечени към наказателна отговорност. Първоначално са задържани за 24 часа, след което срокът е удължен на 72 часа, а за непълнолетния – до 48 часа, като в съда са внесени искания за определяне на мерки за неотклонение.

При извършените претърсвания в имоти и автомобили са иззети над 1,300 кг наркотични вещества, сред които повече от 1 130 грама марихуана и над 250 грама метамфетамин, както и електронни устройства и оборудване, използвани за съхранение и разпространение на дрога.

Срещу четиримата са повдигнати обвинения за това, че в съучастие са държали наркотици с цел разпространение, като част от веществата вече са били разпространени. За двама от тях – на 24 и 27 години – престъплението е квалифицирано като извършено при условията на опасен рецидив.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.