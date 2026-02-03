НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Последният от Вълчите празници: Църквата почита Свети Симеон Богоприимец

          3 февруари 2026 | 10:47 160
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 3 февруари Православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Света Анна пророчица. В деня след Сретение Господне (2 февруари) се отбелязва паметта на двамата светци.

          - Реклама -

          Според легендата Симеон бил един от 70-те преводачи, натоварени да преведат старозаветните книги от еврейски на гръцки по заповед на египетския цар Птоломей II Филаделф (285–246 г. пр. Хр.). В народната традиция денят е известен като зимния Симеоновден, а неговото лятно съответствие се отбелязва на 1 септември, когато празнуват и хората с това име.

          Зимният Симеоновден и зимната Богородица са свързани най-вече с бременните жени, младите булки и майките. Според поверията по това кой човек първи прекрачи прага на дома се гадае дали добитъкът през годината ще се множи с мъжки или женски приплод.

          ПРАЗНИК: Отбелязваме Симеоновден ПРАЗНИК: Отбелязваме Симеоновден

          В народните вярвания зимният Симеоновден се смята за един от най-неблагоприятните дни в годината. На места е познат като Симеон Бележник, защото според поверията оставя белези и рани по хората. Именно затова се смята, че не бива да се работи с остри предмети.

          Трети февруари е и последният от т.нар. Вълчи празници. В този ден не се работи с вълна, не се изхвърля пепел или смет навън, за да не се разгневят вълците и да не нападат стадата. Традицията повелява също да не се дава нищо назаем и да не се изнасят вещи от дома, за да не „излезе берекетът“.

          В народната памет 1, 2 и 3 февруари са известни като Вълчи празници, Трифунци или Мратинци, посветени на вълка. В тези дни се спазват редица забрани – жените не плетат, не предат, не тъкат и не перат, за да предпазят дома и стопанството от беди.

          На 3 февруари Православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Света Анна пророчица. В деня след Сретение Господне (2 февруари) се отбелязва паметта на двамата светци.

          - Реклама -

          Според легендата Симеон бил един от 70-те преводачи, натоварени да преведат старозаветните книги от еврейски на гръцки по заповед на египетския цар Птоломей II Филаделф (285–246 г. пр. Хр.). В народната традиция денят е известен като зимния Симеоновден, а неговото лятно съответствие се отбелязва на 1 септември, когато празнуват и хората с това име.

          Зимният Симеоновден и зимната Богородица са свързани най-вече с бременните жени, младите булки и майките. Според поверията по това кой човек първи прекрачи прага на дома се гадае дали добитъкът през годината ще се множи с мъжки или женски приплод.

          ПРАЗНИК: Отбелязваме Симеоновден ПРАЗНИК: Отбелязваме Симеоновден

          В народните вярвания зимният Симеоновден се смята за един от най-неблагоприятните дни в годината. На места е познат като Симеон Бележник, защото според поверията оставя белези и рани по хората. Именно затова се смята, че не бива да се работи с остри предмети.

          Трети февруари е и последният от т.нар. Вълчи празници. В този ден не се работи с вълна, не се изхвърля пепел или смет навън, за да не се разгневят вълците и да не нападат стадата. Традицията повелява също да не се дава нищо назаем и да не се изнасят вещи от дома, за да не „излезе берекетът“.

          В народната памет 1, 2 и 3 февруари са известни като Вълчи празници, Трифунци или Мратинци, посветени на вълка. В тези дни се спазват редица забрани – жените не плетат, не предат, не тъкат и не перат, за да предпазят дома и стопанството от беди.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии във връзка с предстоящия избор на служебен министър-председател. Държавният глава проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС...
          Политика

          Ваня Нушева: Новият закон за лобизма е закъснял, а ролята на Сметната палата е спорна

          Росица Николаева -
          Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане дългоочаквания проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, който цели да регулира взаимодействията между властта...
          Общество

          Скандалът със скритите камери в салони за красота се разраства: близо 100 сигнала са подадени до полицията, сред потърпевшите има и непълнолетни

          Дамяна Караджова -
          Скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions