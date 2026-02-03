ПП-ДБ при Йотова: Искаме нов главен прокурор, шеф на ДАНС и удължаване на дерогацията за „Лукойл“ (НА ЖИВО)

Парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ се явява на консултациите при президента Илияна Йотова, преди тя да направи своя избор за служебен премиер. Петима кандидати от така наречената „домова книга“ изявиха желание да заемат поста – подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

ПП-ДБ изпратиха съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, съпредседателите на парламентарната група Николай Денков и Надежда Йорданова, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, председателят на ДСБ Атанас Атанасов и депутатът Йордан Иванов.

На срещата Ивайло Мирчев съобщи, че те искат нов главен прокурор, който да смени и.ф. обвинител №1 Борислав Сарафов.

Асен Василев предупреди, че 700 милиона евро ще бъдат загубени заради закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Той припомни решението на ВКС, според което Сарафов не е легитимен главен прокурор. Василев поиска и удължаване на дерогацията от американските санкции за „Лукойл“, която изтича в края на февруари.

Божидар Божанов поиска „да се спре кранчето на модела „Борисов-Пеевски““, както и да се следва предвидима линия във външната политика.

Ген. Атанас Атанасов поиска и нов временно изпълняващ функциите председател на ДАНС. Сегашният председател Деньо Денев се свързва с модела „Борисов-Пеевски“ и по време на досегашното управление не се стигна до избор на постоянен председател.

От коалицията са категорични, че служебният премиер трябва да бъде „максимално отдалечен от Делян Пеевски“.

По-рано днес на „Дондуков“ 2 се явиха Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, които предложиха след назначаването на служебния кабинет да бъде избран нов председател на Народното събрание.

Гледайте на живо срещата на „Дондуков“ 2.