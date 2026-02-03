Правната комисия обсъжда изборните промени след спора за секциите извън ЕС

На заседание днес Правната комисия в парламента обсъжда на второ четене промените в Изборния кодекс, които вече предизвикаха сериозни политически спорове.

Още миналата седмица, по предложение на партия „Възраждане“, по време на извънредно заседание на комисията, а след това и в пленарната зала, депутатите приеха решение за ограничаване на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз до 20, съобщава Нова.

Подкрепа за предложението дойде от ГЕРБ-СДС, част от депутатите на БСП и ИТН. Идеята на „Възраждане“ обаче доведе до сериозно напрежение в Народното събрание, като представители на опозицията заявиха, че така се ограничава правото на глас и че много български граждани ще бъдат принудени да пътуват хиляди километри, за да упражнят правото си на вот.