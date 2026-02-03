НА ЖИВО
          Правната комисия разглежда на второ четене промените за секциите в чужбина

          След като ресорната комисия приключи с разглеждането на текстовете днес, законопроектът на „Възраждане“ ще бъде насочен за окончателно гласуване в пленарната зала

          3 февруари 2026 | 10:18 130
          Депутатите от парламентарната Комисия по правни въпроси се събират днес, за да разгледат на второ четене предложенията за изменения в Изборния кодекс. Основен акцент в дневния ред е законопроектът, внесен от парламентарната група на „Възраждане“.

          Текстовете, които подлежат на обсъждане, предвиждат въвеждане на ограничение за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

          Тази промяна вече премина първия етап на законодателния процес, след като миналата седмица предложението на „Възраждане“ беше одобрено на първо четене в пленарната зала.

          В хода на дебатите обаче народните представители отхвърлиха поправката, предложена от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Тяхната инициатива целеше да бъде върната пълната функционалност на устройствата за гласуване чрез възстановяване на машинния протокол, но не получи необходимата подкрепа.

          След като ресорната комисия приключи с разглеждането на текстовете днес, законопроектът на „Възраждане“ ще бъде насочен за окончателно гласуване в пленарната зала, с което промените в изборните правила ще бъдат финализирани.

