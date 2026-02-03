Президентът Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция, заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл, като подчерта засиления интерес на Вашингтон към региона на югоизточното Средиземноморие.

Гилфойл сподели, че очаква с нетърпение визитата на американския президент и първата дама.

„Знам, че президентът ще дойде и наистина се радвам, че и двамата, включително Мелания, ще посетят Гърция. Това би било огромна чест за страната“, заяви тя.

Посланикът не уточни кога би могла да се състои визитата, както и дали Тръмп ще посети и други държави в региона, които имат стратегическо значение за интересите на САЩ.

След преизбирането на Тръмп американски компании засилиха инвестициите си в проучвания за газ и петрол в Източното Средиземноморие, а самата Гилфойл определи Гърция като „водещ фактор за енергийното бъдеще на Европа“.