Президентът Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира официално посещение в Гърция, заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл, като подчерта засиления интерес на Вашингтон към региона на югоизточното Средиземноморие.
Гилфойл сподели, че очаква с нетърпение визитата на американския президент и първата дама.
Посланикът не уточни кога би могла да се състои визитата, както и дали Тръмп ще посети и други държави в региона, които имат стратегическо значение за интересите на САЩ.
След преизбирането на Тръмп американски компании засилиха инвестициите си в проучвания за газ и петрол в Източното Средиземноморие, а самата Гилфойл определи Гърция като „водещ фактор за енергийното бъдеще на Европа“.
