НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Прищина е най-евтината столица в Европа според данни за разходите за живот

          Ниските цени вървят с една от най-слабите покупателни способности на континента

          3 февруари 2026 | 12:14 160
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Прищина е определена като най-евтината столица в Европа по отношение на разходите за живот, наемите, цените на храните и разходите в ресторантите, показват данни на онлайн платформата „Нумбео“ (Numbeo), цитирани от албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

          - Реклама -

          „Цени до тавана“: Къде са най-желаните имоти в София – Евроком

          В същото време статистиката показва, че покупателната способност в косовската столица също е сред най-ниските на континента. След Прищина в тази класация се нареждат Атина, Скопие, Белград, Лисабон, Киев, Кишинев и Тирана, посочва РСЕ.

          Класацията на Numbeo сравнява разходите за живот в различни градове по света, като ги съпоставя с тези в Ню Йорк, който служи за база на индекса.

          Американското посолство в Прищина заяви готовност за по-тясно партньорство с новото правителство на Косово

          Според данните индексът на разходите за живот в Ню Йорк е 100, докато за Прищина той е 29,17, което я поставя сред най-достъпните столици в Европа по отношение на ежедневните разходи.

          Прищина е определена като най-евтината столица в Европа по отношение на разходите за живот, наемите, цените на храните и разходите в ресторантите, показват данни на онлайн платформата „Нумбео“ (Numbeo), цитирани от албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

          - Реклама -

          „Цени до тавана“: Къде са най-желаните имоти в София – Евроком

          В същото време статистиката показва, че покупателната способност в косовската столица също е сред най-ниските на континента. След Прищина в тази класация се нареждат Атина, Скопие, Белград, Лисабон, Киев, Кишинев и Тирана, посочва РСЕ.

          Класацията на Numbeo сравнява разходите за живот в различни градове по света, като ги съпоставя с тези в Ню Йорк, който служи за база на индекса.

          Американското посолство в Прищина заяви готовност за по-тясно партньорство с новото правителство на Косово

          Според данните индексът на разходите за живот в Ню Йорк е 100, докато за Прищина той е 29,17, което я поставя сред най-достъпните столици в Европа по отношение на ежедневните разходи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Белгийският принц Лоран с нови разкрития за Джефри Епстийн

          Георги Петров -
          Белгийският принц Лоран разпространи официално писмено обяснение, целящо да прекрати спекулациите относно присъствието на името му в документите по делото срещу покойния американски финансист...
          Правосъдие

          Съдът в Осло даде ход на делото срещу сина на принцеса Мете-Марит

          Георги Петров -
          В норвежката столица Осло официално стартира съдебният процес срещу Мариус Борг Хьойби. Синът на норвежката престолонаследница принцеса Мете-Марит застана пред правосъдието, за да отговаря...
          Крими

          Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

          Десислава Димитрова -
          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions