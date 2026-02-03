Прищина е най-евтината столица в Европа според данни за разходите за живот

Прищина е определена като най-евтината столица в Европа по отношение на разходите за живот, наемите, цените на храните и разходите в ресторантите, показват данни на онлайн платформата „Нумбео“ (Numbeo), цитирани от албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

В същото време статистиката показва, че покупателната способност в косовската столица също е сред най-ниските на континента. След Прищина в тази класация се нареждат Атина, Скопие, Белград, Лисабон, Киев, Кишинев и Тирана, посочва РСЕ.

Класацията на Numbeo сравнява разходите за живот в различни градове по света, като ги съпоставя с тези в Ню Йорк, който служи за база на индекса.

Според данните индексът на разходите за живот в Ню Йорк е 100, докато за Прищина той е 29,17, което я поставя сред най-достъпните столици в Европа по отношение на ежедневните разходи.