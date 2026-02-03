Проф. Ива Христова: Вирусът Нипа не носи риск от глобална пандемия

Вирусът Нипа не създава предпоставки за глобална пандемия, подобна на тази от COVID-19, заяви проф. Ива Христова в интервю за NOVA, като подчерта, че заболяването е известно от десетилетия и се разпространява трудно.

- Реклама -

По думите ѝ Нипа е зооноза, чийто основен преносител са плодовите прилепи. Заразяването може да стане при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, замърсени от тях. В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск може да възникне само чрез вносни инфекции от страни като Индия и Бангладеш.

Вирусът Нипа: Има ли опасност за България – Евроком

Инфекцията протича тежко и може да доведе до силна кашлица, задух, енцефалит, обърканост и тежки неврологични усложнения, като смъртността достига до 75 процента. Въпреки това предаването между хората е трудно и обикновено изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.

В момента няма специфично антивирусно лечение или ваксина срещу вируса, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Според проф. Христова заболяването не е широко разпространено и не създава условия за мащабна епидемия.

Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания – Евроком

Сред основните превантивни мерки специалистът посочва избягване на контакт с диви животни, добро измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. Тя подчертава, че прилепите не боледуват, а само пренасят вируса, което прави хигиената ключова за предпазване.