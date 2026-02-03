НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Проф. Ива Христова: Вирусът Нипа не носи риск от глобална пандемия

          Заразата се предава трудно между хора, а случаите са ограничени до отделни региони

          3 февруари 2026 | 10:21 260
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Вирусът Нипа не създава предпоставки за глобална пандемия, подобна на тази от COVID-19, заяви проф. Ива Христова в интервю за NOVA, като подчерта, че заболяването е известно от десетилетия и се разпространява трудно.

          - Реклама -

          По думите ѝ Нипа е зооноза, чийто основен преносител са плодовите прилепи. Заразяването може да стане при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, замърсени от тях. В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск може да възникне само чрез вносни инфекции от страни като Индия и Бангладеш.

          Вирусът Нипа: Има ли опасност за България – Евроком

          Инфекцията протича тежко и може да доведе до силна кашлица, задух, енцефалит, обърканост и тежки неврологични усложнения, като смъртността достига до 75 процента. Въпреки това предаването между хората е трудно и обикновено изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.

          В момента няма специфично антивирусно лечение или ваксина срещу вируса, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Според проф. Христова заболяването не е широко разпространено и не създава условия за мащабна епидемия.

          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания – Евроком

          Сред основните превантивни мерки специалистът посочва избягване на контакт с диви животни, добро измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. Тя подчертава, че прилепите не боледуват, а само пренасят вируса, което прави хигиената ключова за предпазване.

          Вирусът Нипа не създава предпоставки за глобална пандемия, подобна на тази от COVID-19, заяви проф. Ива Христова в интервю за NOVA, като подчерта, че заболяването е известно от десетилетия и се разпространява трудно.

          - Реклама -

          По думите ѝ Нипа е зооноза, чийто основен преносител са плодовите прилепи. Заразяването може да стане при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, замърсени от тях. В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск може да възникне само чрез вносни инфекции от страни като Индия и Бангладеш.

          Вирусът Нипа: Има ли опасност за България – Евроком

          Инфекцията протича тежко и може да доведе до силна кашлица, задух, енцефалит, обърканост и тежки неврологични усложнения, като смъртността достига до 75 процента. Въпреки това предаването между хората е трудно и обикновено изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.

          В момента няма специфично антивирусно лечение или ваксина срещу вируса, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Според проф. Христова заболяването не е широко разпространено и не създава условия за мащабна епидемия.

          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания – Евроком

          Сред основните превантивни мерки специалистът посочва избягване на контакт с диви животни, добро измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. Тя подчертава, че прилепите не боледуват, а само пренасят вируса, което прави хигиената ключова за предпазване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Богдан Милчев: Политиците абдикират от контрола над пътната безопасност, създава се „ефектът на лешояда“

          Росица Николаева -
          Политическата класа в България губи контрол върху управлението на транспортната система, отказвайки да поеме отговорност за случващото се по пътищата. Вместо реални действия, управляващите...
          Политика

          Йотова посреща ГЕРБ-СДС на консултациите за служебен премиер (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии във връзка с предстоящия избор на служебен министър-председател. Държавният глава проведе разговори с представители на ГЕРБ-СДС...
          Политика

          Ваня Нушева: Новият закон за лобизма е закъснял, а ролята на Сметната палата е спорна

          Росица Николаева -
          Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане дългоочаквания проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, който цели да регулира взаимодействията между властта...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions