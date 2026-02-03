Прокуратурата във Франция започна обиски в офиси на платформата X

Офиси на социалната мрежа X във Франция, собственост на Илон Мъск, са обект на обиски, извършени по разпореждане на Парижката прокуратура. Информацията беше публикувана от институцията в официално изявление в самата платформа X, съобщава Би Би Си.

- Реклама -

Операцията се провежда от отдела за борба с киберпрестъпленията към прокуратурата, като в разследването участва и Европол.

Обиските са част от разследване, започнало през януари 2025 г. след подадени сигнали за начина, по който функционира алгоритъмът на X и какво съдържание се препоръчва на потребителите.

От прокуратурата уточняват, че в рамките на проверката Илон Мъск и бившият главен изпълнителен директор на X Линда Якарино са били призовани за изслушвания през април.

До този момент компанията X не е излязла с официална позиция. По-рано платформата определи проверката като „атака срещу свободата на словото“.

От своя страна френската прокуратура подчертава, че действията ѝ са насочени към гарантиране спазването на френското законодателство от страна на социалната мрежа.

Разследването е било разширено през юли 2025 г. след появата на сигнали за разпространение в платформата на сексуални deepfake видеа и съдържание, отричащо Холокоста.

От X определиха разширяването на проверката като „политически мотивирано“, като отрекоха обвиненията, че алгоритмите са били манипулирани.

В същото съобщение Парижката прокуратура обяви, че прекратява присъствието си в X и занапред ще комуникира с гражданите чрез LinkedIn и Instagram.