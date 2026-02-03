Проучване: 60% от датчаните вече възприемат САЩ като противник

60% от датчаните вече смятат Съединените щати за противник, а под една пета от гражданите ги определят като съюзник, показва проучване, изготвено за обществената медия ДР.

Дания традиционно е сред най-близките партньори на Вашингтон и официално продължава да определя САЩ като свой „най-близък съюзник“. През последните седмици обаче напрежението се засили заради заявения от президента на САЩ Доналд Тръмп интерес към поемане на контрол над Гренландия – автономна територия в рамките на датското кралство.

На въпроса дали при настоящата ситуация възприемат САЩ като съюзник или противник, едва 17% от анкетираните ги определят като „съюзник“, съобщава ДР, цитирана от АФП.

20% от запитаните заявяват, че не могат да преценят, а три процента отказват да отговорят.

През януари Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да завземе арктическата територия, която чрез Дания е част от НАТО, но изявленията му вече бяха предизвикали сериозно напрежение.

Темата доведе трансатлантическия алианс до една от най-сериозните кризи през последните години, отбелязват анализатори.

Проучването е проведено от аналитичната компания „Епинион“ сред 1053 датчани над 18 години в периода 21–28 януари.

Общественото недоволство намери израз и на улицата. На 17 януари хиляди датчани преминаха в протестно шествие от центъра на Копенхаген до посолството на САЩ, демонстрирайки несъгласие с натиска за контрол над Гренландия.

На 31 януари отново хиляди хора се събраха пред американското посолство, този път в тиха демонстрация, организирана от Асоциацията на ветераните на Дания, след като Доналд Тръмп омаловажи ролята на неамериканските войски на НАТО в Афганистан.