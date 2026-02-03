Ръст на разрешителните и новото жилищно строителство в края на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 425 жилищни сгради, които включват 15 642 жилища с обща разгъната застроена площ (РЗП) от 1 797 318 кв. м. Разрешения са издадени и за 14 административни сгради с 13 516 кв. м РЗП, както и за 1 307 други сгради с обща площ 769 509 кв. м.

- Реклама -

Спрямо предходното тримесечие се отчита увеличение от 5.8% при разрешителните за жилищни сгради, като броят на жилищата в тях нараства с 15.5%, а разгънатата им застроена площ – с 21.8%. В същото време при административните сгради се наблюдава спад както при броя разрешителни – с 12.5%, така и при площта – с 8.3%. Разрешителните за други видове сгради бележат ръст от 2.8%, а площта им нараства с 12.5%.

Имотите в София са поскъпнали с 200% за 10 години – Евроком

На годишна база, спрямо същия период на 2024 г., разрешителните за нови жилищни сгради се увеличават с 26.6%, броят на жилищата – с 58.6%, а РЗП – с 62.9%. При административните сгради обаче се отчита спад от 6.7% при броя им и значително намаление от 61.3% при площта. В същото време разрешителните за други сгради нарастват с 10.3%, а тяхната площ – с 22.5%.

Най-много жилища предстои да бъдат изградени в областите Пловдив – 4 452, София (столица) – 3 864, Варна – 2 414, Бургас – 1 322 и Благоевград – 845.

През последното тримесечие е започнал строежът на 1 783 жилищни сгради, съдържащи 9 177 жилища с 1 163 332 кв. м РЗП, както и на 6 административни сгради с 2 999 кв. м РЗП и 650 други сгради с обща площ 480 067 кв. м.

В сравнение с предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 0.8%, но броят на жилищата в тях нараства с 42.4%, а площта им – с 32.1%. При административните сгради се отчита спад съответно от 33.3% в броя и 58.8% в площта. Започнатите други видове сгради са с 0.6% по-малко, но с 14.8% по-голяма разгъната площ.

„Спаси София“ представи новата Наредба за общинските жилища – Евроком

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15.9%, жилищата в тях – с 6.7%, а площта – с 21.6%. В същото време административните сгради намаляват с 25%, а тяхната площ – с 50.9%, докато другите видове сгради бележат ръст от 8.3%, а площта им – с 28.5%.

Най-активно строителство на нови сгради е започнало в областите Пловдив, където са стартирали 402 жилищни и 90 други сгради, следван от София (столица) с 194 жилищни и 18 други сгради, както и област София със 176 жилищни и 39 други сгради.