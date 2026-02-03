Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките

След няколкодневно прекъсване на ударите срещу украинската столица, тази нощ Русия извърши нови атаки срещу Киев, съобщава Франс прес, като по данни на властите има двама ранени.

Ръководителят на местната военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че руските сили са нанесли удар по града в условията на студено време, като потвърди информацията за пострадалите.

В петък от Кремъл съобщиха, че приемат отправеното от американския президент Доналд Тръмп искане да се въздържат от атаки срещу Киев и енергийната инфраструктура до 1 февруари, в очакване на подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Въпреки това ударите срещу други райони на Украйна са продължили, като при атака срещу автобус с работници от мина в Днепропетровска област в неделя загинаха 12 души.

Първоначално планирани за края на миналата седмица, вторият кръг от преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе утре и вдругиден в Обединените арабски емирства.

Агенцията припомня, че през януари руските бомбардировки са довели до тежки прекъсвания на отоплението в Киев, каквито не са наблюдавани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година.