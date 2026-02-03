Руската федерация е в готовност да посрещне нова геополитическа реалност – свят без ограничения върху ядрените арсенали. Това стана ясно от думите на руския заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от водещи информационни агенции. Изявлението идва в критичен момент, тъй като ключовият договор за контрол на ядреното въоръжение „Нов СТАРТ“ изтича в края на тази седмица.

Ситуацията между Москва и Вашингтон остава напрегната. Ако двете страни не постигнат споразумение в последния момент за подновяването на пакта, неговият срок ще приключи този петък. Документът, който бе крайъгълен камък в стратегическата стабилност, бе подписан първоначално през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Липсата на диалог в последните часове преди крайния срок се тълкува еднозначно от Кремъл. По време на пресконференция в Пекин, Рябков коментира мълчанието на Вашингтон относно руските предложения за неформално удължаване на срока на действие на договора с думите:

„Липсата на отговор също представлява своеобразен отговор.“

В рамките на визитата си в Китай, заместник-министърът, който отговаря пряко за въпросите по неразпространението на ядрени оръжия, подчерта, че Русия застава зад позицията на Пекин по отношение на контрола над стратегическите въоръжения.

Обхватът на дипломатическото напрежение не се ограничава само до ядрения пакт. Сергей Рябков коментира и ситуацията около Иран, определяйки текущите предложения на САЩ към Техеран като „равносилни на ултиматум“.

Сериозно предупреждение бе отправено и по отношение на стратегическите интереси в Арктика. Рябков бе категоричен относно потенциалните американски действия в Гренландия. Той разясни, че ако Съединените щати разположат системи за противоракетна отбрана на арктическия остров, Русия няма да остане безучастна и ще бъде принудена да предприеме конкретни „компенсаторни мерки във военната сфера“.